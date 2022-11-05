農來了！合體沈慧虹　掃車拜票：年底一起投下18歲公民權

▲吳怡農今晚到新竹合體沈慧虹，一起力挺18歲公民權。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（5）日與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農合體進行「光榮車隊」掃街，沿途受到許多民眾歡迎，吳怡農除了大讚沈慧虹，不僅是台灣鐵路史上的第一位女站長，也在北市府、交通部、竹市府擔任不同角色，是執行政策，更是擬定政策的人，同時呼籲民眾年底投下18歲公民權選票，一起推動修憲過關。

吳怡農表示，年底選舉除了要選出縣市長、縣市議員外，還有一項18歲公民權修憲的公投，但根據壯闊台灣聯盟所做的調查，還有超過4成的民眾不知道這個議題，所以今天特地來到新竹與沈慧虹，一起呼籲大家站出來支持年底的18歲公民權，讓這項修憲案過關，建立民主制度的韌性。

▲▼沈慧虹說，年底選舉不只是縣市首長、議員的地方選舉，更重要的還有18歲公民權修憲的公投，希望更多新竹年輕朋友站出來，為自己的未來投下寶貴一票。





沈慧虹表示，這次新竹市的選舉是一場價值與幸福的選擇，吳怡農不僅年輕、對家鄉有熱忱和使命感，更受到新竹年輕朋友的喜愛，許多觀看車掃直播的網友一直在敲碗，希望一定要邀請吳怡農來新竹，她很開心也很榮幸，今天能滿足大家的願望，邀請吳怡農來合體掃街。

沈慧虹說，年底選舉不只是縣市首長、議員的地方選舉，更重要的還有18歲公民權修憲的公投，希望更多新竹年輕朋友站出來，選出為家鄉、城市建設的市長，以及監督市政民意代表，也為自己的未來投下寶貴一票，完成台灣民主最重要的一步。