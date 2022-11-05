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辯論花絮聚焦「妝容」　黃珊珊：我不會開除我的化妝師

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2022台北市長選舉唯一一場電視辯論5日落幕。針對外界聚焦妝容，無黨籍候選人黃珊珊晚間在臉書表示，「我不會開除我的化妝師」；黃說，化妝師其實是一個年輕的女生，在台北辛苦打拼，「就像幾十年前，隻身前往台北求學、擔任律師、競選議員的我一樣，當年的我也很努力的在這座城市找尋自己理想的未來，當然我也希望她也可以」。

「我不會開除我的化妝師。」黃珊珊說，有點訝異，看完辯論會，大家竟然是對我的妝容進行評論，而不是針對我在辯論會中所說的內容，從正面的角度，證明了我們對市政的用心無庸置疑，對細節的了解無可挑惕。

黃珊珊表示，正如大多數民眾評價的，這場辯論會，藍綠的候選人猶如躲避球大師，問A答B，從頭到尾，只有黃珊珊直球對決。

從「中央缺電」到「北市限電」這一題就可以發現，這明明是台北市民面臨最急迫的危機，甚至影響許多產業投資意願，及重大建設的發展，但二位候選人，一個扯綠電，一個甚至離題講到電動公車，充分顯露出他們對能源配置毫無概念，連電從哪來都不懂，如何做好首都市長？

「辯論會結束後，我的幕僚傳了一封簡訊給我，說我的化妝師看到媒體報導後，感到有些沮喪，對我感到非常抱歉。」黃珊珊表示，她要給化妝師加油打氣，她其實是一個年輕的女生，在台北辛苦打拼，就像幾十年前，隻身前往台北求學、擔任律師、競選議員的我一樣，當年的我，很努力的在這座城市找尋自己理想的未來，我當然也希望她也可以。

黃珊珊說，對絕大多數具有獨立思考能力的台北市民而言，候選人頭腦的好壞，跟妝髮比起來，誰比較重要，我相信答案一清二楚。

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