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黃珊珊承諾社宅「維持全國第一」　她曬公文打臉「曾帶隊刪預算」

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊在今天的辯論會上表示，她保證擔任市長後，北市興建社宅數目還會保持全國第一，會盡其所能讓每位北市民在台北找到自己的家。不過，此番言論引民進黨台北市議員簡舒培痛批，2020年帶隊到議會要求刪除六張犁D、E社宅預算就是黃珊珊，現在竟高談闊論居住正義3.0。簡舒培更曬出北市府發給議會的公文，指黃珊珊「做賊喊捉賊」。

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

黃珊珊今（5）日於辯論會上回應第三輪媒體提問，承諾當選市長後，北市興建社宅數目會保持全國第一，自己絕不會跟蔣萬安與陳時中一樣開空頭支票。對此，簡舒培於臉書發文批評黃珊珊「做賊喊捉賊」，她貼出北市府2020年發給市議會的公文，表示當時帶隊到議會要求刪除六張犁D、E社宅預算就是黃珊珊。

簡舒培說，柯文哲2014年競選時喊出「8年5萬戶」的社宅政見，確定跳票就算了，市府一直把興建社宅當主要政績來宣傳，但近2年直接興建社宅決標只剩131戶。黃珊珊擔任副市長期間，社宅興建嚴重停滯，是不爭的事實，然而接班柯文哲的黃珊珊，今竟把台北市社宅興建停滯的責任丟給議會，聲稱是台北市議會刪掉社宅預算。

簡舒培回顧，2020年底柯市府悄悄放棄興建六張犁D、E基地社會住宅共1113戶，當時市府給出的理由是無力支付給營改基金的土地租金，即使內政部表示會補助土地租金，市府仍不願興建，由國家住都中心接手。

簡舒培表示，六張犁D、E基地社會住宅，市府針對用地與中央協調溝通，並編列106至111年度連續性預算共52.8億元。即使柯市府放棄興建計畫，議會也沒直接刪掉預算，而是希望市府持續溝通，然而柯市府心意已決，送到議會的110年度預算書時，在議會預算審查時要求議員刪除「六張犁D、E基地社會住宅預算」，且要求連預算項目都刪掉。

她更貼出台北市政府於2020年12月9日發給議會的公文，其上註明「現經本府評估停止執行110年度後已編列之住宅基金預算，請貴會諒查」。簡舒培痛批，刪社宅預算的人是柯文哲，而當時代表市府來議會協商預算的正是副市長黃珊珊。柯文哲畫居住正義的大餅，趕鴨子上架衝績效，吹破牛皮再丟給中央善後，而身為副市長的黃珊珊，完全就是執行刪社宅預算的劊子手， 怎麼好意思高談闊論居住正義3.0？

▼簡舒培貼北市府公文，控黃珊珊「做賊喊捉賊」。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

▲▼簡舒培曬公文。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

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