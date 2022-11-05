柯志恩為學弟黃紹庭站台　重申南高雄應有高鐵站

▲柯志恩提到，黃紹庭議員對於高雄的建設不遺餘力，包括爭取高科技產業台積電來高雄。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日上午接連出席四場黨籍議員候選人競選總部成立，接近中午時出席前金、新興、苓雅區市議員黃紹庭競選總部成立大會。現場人潮眾多，支持民眾高喊凍蒜，對柯志恩送上最大的祝福。

柯志恩接在黃紹庭之後致詞，上台之後，柯首先開玩笑的說，「要不是我在台下，紹庭大概要講一個小時」。因為他做了太多的政績，講都講不完。

柯志恩提到，黃紹庭議員對於高雄的建設不遺餘力，包括爭取高科技產業台積電來高雄，以及現在推動「高鐵延伸至高雄市區」政策公投連署，還有照顧毛小孩政策等。大至交通、經濟，小至我們的日常生活，黃紹庭都顧得好好的，顯示議員對於高雄的用心。

柯志恩表示，每次和紹庭議員到掃街時，都能聽到他介紹在地的人、事、物。這位在地苓雅寮出身的黃議員對地方可以說是瞭如指掌，除此之外，他唸過南加大，待過矽谷企業。兼具「接地氣」和「國際觀」的議員，絕對是大家的優質選擇。

柯志恩向在場民眾懇託，請給她的「學弟」繼續連任，具有國際視野的市長和議員一起聯手，讓高雄向前行。

針對現場媒體問及此次公辦政見發表會提問人有將近四分之一都是具有特定政黨色彩一事。柯志恩表示，選委會身為獨立機關，應該剔除任何具有政黨意識的提問人士，才能呈現出一份公平的名單。

柯志恩怒批，名單內這麼多與陳其邁有關的人，甚至有他的後援會會長，陳市長卻只會以「尊重」一詞含糊帶過，將責任推給選委會，並沒有辦法滿足市民對於獨立機關的期待。不過，柯志恩完全尊重選委會，也會努力準備即將到來的政見發表會，不論對手如何佔盡優勢，仍然會力拚到底。