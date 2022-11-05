遭指「蔣萬安最大側翼」　趙少康怒回：衛福部三大官才是側翼

▲趙少康。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥、趙少康）



實習記者李密／台北報導

今（5）日台北市長電視辯論會上藍綠白交火，民進黨候選人陳時中酸中廣董事長趙少康是國民黨候選人蔣萬安的「最大側翼」。對此，趙少康駁斥他是自己的主翼，不是任何人的側翼，並怒轟與陳密會的衛福部三大官才是側翼。另外，對於陳時中提「新竹換台北」的棄保問題，趙少康回應，他建議在野合作是在1、2月藍白兩黨提名之前，且現在台北各種民調顯示蔣萬安強勢領先，又怎會有「什麼換什麼」的空間？

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）



對於陳時中在辯論會上，指趙少康是蔣萬安最大側翼與智囊團，趙少康不滿表示，民進黨的確有很多大大小小的1450側翼，包括10月27日晚上跟他密會3個鐘頭的衛福部三大官，「所以陳時中就以為別人也有側翼。」趙少康嚴正聲明，他是自己的主翼，不是任何人的側翼，說他是側翼是很大的侮辱，「我主張什麼，我堅持什麼，都由我自己負責。」



對於陳時中提及「新竹換台北」的棄保之說，趙少康則說，當時建議在野合作是在1、2月藍白兩黨提名之前，共推最有希望勝選的候選人，但後來兩黨既已各自提名，就各自努力。何況在台北市各種民調顯示蔣萬安強勢領先，又有什麼「什麼換什麼」的空間？



趙少康表示，他不像陳時中總是含糊其詞，而是在媒體、在臉書上一再澄清，如果陳時中要當市長，問一次還沒辦法了解，問兩次就應該明白。在辯論台上拿他當議題攻擊蔣萬安第三次，「其實就有一點多餘了。」建議陳時中若想要挑撥在野黨，「還是趁早省了這個心吧！」