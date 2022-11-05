陳時中辯論感性回顧防疫　蔣萬安控國家機器追殺、黃珊珊強打藍綠

記者陶本和／台北報導

首場台北市長辯論5日下午舉行，在最後結論時，無黨籍候選人黃珊珊主軸強攻「藍綠惡鬥」，認為藍綠不斷折磨台灣人民，而如果她當選，第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位女市長；國民黨候選人蔣萬安則強攻疫苗題，並指控被國家機器追殺；而民進黨候選人陳時中則走感性路線，回顧防疫經驗。

在最後結論時，黃珊珊主軸強攻「藍綠惡鬥」，她表示，大家在辯論過程中，又看到活生生的藍綠惡鬥，藍綠不斷折磨台灣人民，到底還要折磨大家多久，她謝謝兩位候選人肯定台北市的政績，民進黨候選人陳時中肯定了水門要做SOP，國民黨候選人蔣萬安說不分藍綠，「我很驚訝，這些都已經是我們在做的，等下大家出去，可能會看到一個水源二三期的住戶，在外面舉牌支持黃珊珊，同樣的現在就是因為我曾經協助過他們公辦都更，現在已經送案了」。

黃珊珊說，信維市場她已經去過很多次，而且也協助他們往公辦都更的方向走，而不是像陳時中去過一次就想要收割；她表示，大家可以想像，兩位其中一位當選台北市長，過去被大家厭惡的，舊時代的政黨還有派系勢力，將會重新入主台北市政府，台北市好不容易建立起來的非藍非綠淨土，將重回藍綠惡鬥的噩夢。

黃珊珊強調，如果是她當選，第二天就可以上工、無縫接軌，更是首都第一位的女性市長，「親愛的市民朋友，八年前在大家的努力之下，我們共同推倒藍綠高牆，實現了開放政府、公開透明、全民參與的承諾，市長是有任期的，但市政是延續的，市民也是永遠的，這也是我參選台北市長的主要原因，繼續讓台北成為非藍非綠的非戰區，打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本，台北才能繼續往前走」。

黃珊珊痛批，這場選舉藍綠兩黨花了大筆的金錢，去做鋪天蓋地的廣告，運用各種的力量全力地抹黑、污衊、栽贓，他們花這麼大的力氣，就是為了權位跟他們的利益，這對台北市來說，絕對是一場災難。她說，這場台北市長選舉，是市民共贏還是藍綠分贓的對決，是追求進步價值還是選擇走回頭路的對決，是乾淨透明公平正義還是黨國復辟、權力腐化的對決，是能力跟平庸的對決。

▼「台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



換到蔣萬安結論時，他把主軸放在強攻疫苗題，更指控國家機器追殺，他表示，自己不僅監督政府疫苗採購預算，還揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時後，公布了疫苗採購保密協議的例外規定，讓謊言無所遁形。

蔣萬安說，自己因為公布例外規定遭到民進黨立委圍剿，但他不曾退縮，因為捍衛人民知的權利是他的職責所在，即使民進黨發動國家機器追殺，都擋不住他為人民追討真相的決心，「我是溫暖又有魄力的人，我擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，只要是為了市民的權益，絕對力拼到底，對抗中央執政政府。」

蔣萬安說明，他擔任立法委員六年多，這「民代」經驗讓他未來在台北市更加分，例如最令人敬佩的台中市長盧秀燕也是在地立委出身，成為市長之後得到市民高度肯定，這證明了擁有民代的經驗來擔任市長，能更理解市民的心聲與需求，轉化為實際可行的政策。

蔣萬安表示，在疫情期間，他於台北市12個行政區中推動了愛心待用餐，並在萬華設立了心理諮詢據點，在疫情前線和人民站在一起，同理民眾的苦悶與煩憂。這幾年，辦公室也提供了各項市民服務，沒有一刻停歇，「我確信這些都是未來擔任市長的養分，同時發揮民意代表懂得傾聽的特質，將台北打造成以服務為導向的城市。」

蔣萬安呼籲，他要以他矽谷的經驗作為治理台北的基礎，將矽谷多元、包容、活力、創新帶進台北，讓台北成為機會、希望與世界之都，「我是那個全力以赴的蔣萬安，是撐起台北的蔣萬安，是能夠將正向力量、善良、正直帶入城市的蔣萬安。」

最後，陳時中結論時，則走感性路線，主軸聚焦在回顧防疫的這段歷程。首先，他在感謝兩位對手之後說，雖然他們花了一些時間罵自己，但很多事情大家要公開討論。

陳時中指出，現在疫情其實已經漸漸看到它結束的曙光，疫情一路走來，有悲有苦，這一路走來，我們到底台灣人民得到了什麼，失去了什麼，我相信，很多人的看法會跟我一樣，我們得到了一個同島一命的共同體，我們大家攜手同心，扶持彼此，讓台灣成為世界防疫的典範。

陳時中表示，今天是職棒「台灣大賽」的第一天，大家可能還沒有健忘的話，兩年前，台灣曾經是世界上，唯一能夠職棒正常比賽的國家。但因為選舉，更正確的說，是因為陳時中的參選，「過去所有醫護人員、防疫人員一起努力的成績，現在都好像變成邪惡的痕跡，這樣一個有心的操弄，坦白講，我感到非常痛心。」

陳時中也分享一個小故事，他指出，疫情之初，有一個要好的縣市首長打電話過來，說有一位很照顧他的長輩往生了，有些親友想要回國來弔唁，不過因為防疫的關係，他們都沒有辦法參加告別式。他問我，有沒有一個防疫跟人情可以兩全的方法，我在電話這一頭，講說「有」，但是我沒有辦法、我做不到。縱使是好朋友，在那個時候，我還是做不到。我覺得，那個時候，他非常難過，但我唯一能說的還是很抱歉。

陳時中表示，自己不是一個冷血的人，生離死別，誰能不痛。不過，身為防疫指揮官，唯一能思考的就是台灣，就是大我，就是如何把疫情控制住，把傷害降到最低，我已經不是我的我。

接著，陳時中喊話，想藉著這個機會，再跟大家分享，「我沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力、很多規範，我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。」陳時中指出，如果要自己為了勝選，而破壞這些規範，害台灣失信於國際社會，自己做不到，「兩位對手都是律師，對這些法律的情形，應該比我還更了解，今天我感到遺憾的是，他們為了勝選，這一切都不顧了」。

最後，陳時中強調，自己沒有想要選總統，「我不是柯文哲，我也不是蔣萬安，更不是侯友宜。我只希望把我人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市，台北。」