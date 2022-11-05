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影／用正能量迎戰！金曲歌后操刀陳時中競選歌曲「感謝有你」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉電視辯論會落幕同日，民進黨候選人陳時中透過社群平台公布台語歌后詹雅雯為他寫的歌曲「感謝有你」，影片中不少支持者比出號次12的手勢，也有人對陳時中比讚、鼓掌。陳時中感性地表示，儘管無法阻止對手為了選舉操弄仇恨的不擇手段，消費疫情間所發生的種種憾事，但他仍盼透過音樂向國人表達感謝。

▲▼陳時中與詹雅雯曾同台造勢。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

▲陳時中與詹雅雯曾同台造勢。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

詹雅雯兩年前舉辦「30週年」巡迴演唱會時，時任衛福部長陳時中就曾擔任嘉賓驚喜現身，兩人當場合唱起來；而在陳時中投入台北市長選戰後，詹也曾在台北市議員候選人林延鳳造勢活動上與陳同台，一同飆歌炒熱現場氣氛。

陳時中今天透過臉書公布「感謝有你」歌曲，他表示，​詹雅雯一向關心台灣、關心社會，她了解自己一路走來，從防疫指揮官直到現在成為首都市長候選人，至始至終，都懷抱著對全體國人齊心抗疫、同心度過艱難時刻的那一份感謝，於是她說要幫自己寫一首歌，把這份感謝的心意表達出來。

「當我收到這份暖心的禮物時，恰是我為辯論會備戰繁忙的時刻，細細聆聽，我心內充滿感動，一字一句，帶給我無比強大的力量」，陳時中直言，​他無法阻止對手為了選舉操弄仇恨的不擇手段，消費疫情間所發生的種種憾事，甚至是消費不幸往生之人，但自己堅信，台灣人本性純善敦厚，絕不會認同國民黨台北市長候選人蔣萬安煽動民粹的負面手段。

陳時中表示，回放這首動聽的歌曲，深深感謝詹雅雯帶來的正能量，感謝台灣、感謝台北、也感謝所有支持自己的市民朋友，大家一起成就了台北的美好，相信大家也會用選票，齊心推動一個讓台北更加美好的未來。

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