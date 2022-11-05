打造水岸城市新風貌！　彰化推動治水防洪淨水全國第一

記者唐詠絮／彰化報導

身為農業大縣的彰化，鄉鎮的發展與河川息息相關，全長33公里的東螺溪(舊濁水溪)，橫跨9鄉鎮，有「彰化母親河」美譽，是南彰化灌溉的重要命脈；而鹿港溪，造就「一府、二鹿、三艋舺」的繁盛。為維護珍貴水資源及優質的親水環境，縣府積極爭取前瞻基礎建設計畫進行整治，打造嶄新的水岸城市風貌。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲每年2到3月的木棉花季與9到10月的台灣欒樹花季，吸引眾多人潮造訪東螺溪。

城市因水而生，萬物因水而靈動，鹿港溪乘載了昔日經貿繁華，具有文化及歷史意義，然而隨著時代變遷，失去早期功能，成為水源不足、雨汙水匯集的髒臭排水溝渠。彰化縣政府透過「鹿港溪再現計畫」淨化水質、引入活水，營造水岸景觀，獲第三屆全國水環境大賞「有氧淨化獎」，其中鹿港福興水資源回收中心亦獲「2022建築園冶獎」肯定。

王惠美過去擔任鹿港鎮長時，大刀闊斧解決鹿港溪兩旁水利地遭違規竊佔的問題，為水岸生態廊道的復育奠定基礎。上任縣長後，接續推動34.8億元的「鹿港溪再現計畫」，透過「水質淨化改善」、「鹿港福興污水下水道系統」及「排水護岸及水岸環境營造」，提供鹿港溪每日6,000噸水源，水資源回收中心每日處理4,200噸污水，並營造1.5公里水岸景觀藍綠帶，提供民眾遊憩空間。

▲縣府透過鹿港溪再現計畫打造最適合生活、遊憩的人文水岸。

水資處表示，獲獎工程從提案、設計、施工，重視地方參與，傾聽地方需求，結合鹿港歷史人文，保留河中島老樹；另也為了改善鹿港老街淹水額外爭取經費納入抽水站設施，大幅提升老街區域承洪能力。縣府於今年3月在鹿港溪河岸首次夜間音樂會，6月2日至7月17日的「2022鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」也納入鹿港溪河域營造燈光之美，縣府未來將持續活動導入，串聯老街舊城區，再現鹿港溪風華。

東螺溪(舊濁水溪)是彰化的母親河，自清朝時期濁水溪由此流域出海，三百年前而有八堡圳等灌溉設施，使得農產豐收富庶。為維護南彰化重要灌溉水源，王惠美聯合區域立委共同向中央爭取補助，在經濟部前瞻計畫「全國水環境改善計畫」第六批次18餘億元經費預算中，獲得全國最多的經費，核定金額高達7.65億元，將著重水清淨、水生態及水文化，進行東螺溪水環境改善三部曲，讓東螺溪水岸環境美麗變妝。

東螺溪沿線許多河段，目前仍維持自然的堤岸及良好的林貌，如知名的台灣欒樹綠色隧道及木棉花道，每年吸引許多遊客慕名而來，但東螺溪長年受到畜牧等廢水污染，加上天然水源不足，自淨能力差，導致多處河段呈現嚴重污染，空氣不時飄散著異味，影響居民生活環境品質及地方觀光發展。

縣府將透過「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」、「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」、「溪湖水綠廊道環境改善工程-水綠環境及廊道空間改善」、「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」等計畫進行整治，並將畜牧業豬糞尿做到循環經濟再利用，呼應聯合國永續發展目標 SDGs目標。