「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

▲呂家愷到黃昏市場問候攤商及民眾。（圖／翻攝自呂家愷FB）

記者施怡妏／綜合報導

2022九合一大選倒數，越接近投票日，選情就越激烈，新北市第8選區各候選人，從白天忙到晚上，一整天都在跑行程，就是希望可以獲得民眾的支持，民進黨新北市議員候選人卓冠廷，今（5）日找來高雄市議員黃捷站台，在中午12時30分於三峽北大社區拜票；另外，民進黨新北市議員候選人廖宜琨則分享自己一整天的行程。

參選新人卓冠廷，今日一大早就開始跑行程，到了中午12時30分，與黃捷一起在三峽北大社區拜票，「今天是倒數最後21天，新人參選的辛苦，專業優秀的黃捷最能理解，我們一起用體力、毅力、和活力，爭取大家的認同，堅定支持冠廷進入新北市議會」。

廖宜琨則分享一整天的行程，離投票日越來越近，使出渾身解數，就是希望可以讓大家認更認識、更認同，每天清晨會去公園、學校運動場、爬山，尖峰時刻會站在路口，跟上班上課的鄉親問好，結束後會趕往市場，「市場都可以遇到好多好朋友，甚至都會塞些好吃的給我，讓我感受到滿滿的溫暖」。

到了晚上，廖宜琨也沒有鬆懈，如火如荼地在各地跟各位鄉親好朋友報告這四年來做了什麼，以及未來四年打算做什麼，「看到大家都到現場相挺跟支持，我只想說『有你們真好，真的很好』」。

另外，「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷，昨日晚上則到樹林區彭厝市場，用行動力和攤商民眾們握手問候，把握每一個問候的機會。有民眾對著他說「你是門口看板上面的那個對不對？我知道你，12號呂家愷！」讓他相當感動，也承諾會繼續用行動的力量，用雙手把溫暖分享給更多人，爭取大家對他的認同跟支持。





▲廖宜琨站在路口向民眾問早。（圖／翻攝自廖宜琨FB）

高乃芸則是分享自己的政見，「提升青年就業津貼」，身為年輕人，她也曾面對剛畢業時即將投入職場的恐慌，求職面試時，想著身上還有數十萬的學貸要還，「這些乃芸都能體會」。

現在新北市給青年的首次就業津貼為每月新臺幣 5000 元，最多可申請3次，但現在物價高漲，5000元根本不夠用，因此高乃芸主張「爭取提升青年就業津貼」，未來進入議會後，會要求市府相關局處檢討相關政策，提升青年就業津貼、擴大輔助範圍、延長補助時間，「讓家中長輩不再擔心，年輕人求職好放心」。