北市電力不足　陳時中喊「使用省電電器」！PTT狂酸：自主應變

▲陳時中表示，住商可多使用省電的電器。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者施怡妏／綜合報導

年底選戰倒數21天，北市長選舉三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日登場，無黨籍候選人黃珊珊於第二輪提問時，主攻台北市供電問題，民進黨候選人陳時中最後說到，民眾多使用省電的商品，引起不少網友砲轟，「超傻眼，居然叫台北人省電」、「陳時中要市民想辦法省電」。

黃珊珊詢問陳時中，面對台北市的缺電問題，還有整個台灣的缺電，中央政府能源政策無法兌現困境有什麼對策，台北市未來的重大建設都面臨限電問題，「難道要用愛來發電嗎？」

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陳時中則回答，中央對於電力都有做詳細規劃，台北市應該站在配合的角度，怎麼把相關電纜、配電做好，「另外非常重要的一件事情就是綠電」，但台北市在所謂綠電上，確實做得成效相對不彰，北市近來有在一些學校屋頂做綠電，但其實這部分「應該早一點來做」。

除了供給面之外，陳時中認為，節能上面也要做，台北市有73％住商，住商怎麼使用省電電器，以及讓電能使用更有效率，並將省下的電分享給弱勢者，都是應該努力的部分。

▲黃珊珊詢問陳時中，關於台北市的供電問題。（示意圖／記者李毓康攝）

就有網友在PTT發文，「陳時中說市民要省電」，聽到陳時中的回答超傻眼，「人家問電力不夠，怎麼辦？陳時中說人民自己要想辦法省電，然後台北市自己的綠電還是不夠多」。另外，也有網友發文，「台北要自己把配電做好？人民要自己買節電電器？」

對此，網友們留言狂酸，「他沒想到會被問限電這題吧，臨時抱佛腳不可能這麼全面」、「自主應變錯了嗎」、「我開個冷氣壓壓驚先」、「塞車怎麼辦？民眾自己要少開車；房價太高怎麼辦？民眾自己要多賺點錢；都更困難怎麼辦？民眾要少拿點補貼」、「要當個聰明的用電人」、「這就是用愛發電的真相」、「要怪就怪電不夠多、民眾要自主省電」。

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