批談棄保是「綁架猶豫的人」　黃珊珊：北市交回藍綠絕對是新災難

▲台北市長候選人黃珊珊於市長辯論會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

5日台北市長選舉電視辯論會落幕，民進黨市長候選人陳時中在提問階段拋出「棄保」議題，詢問無黨籍市長候選人黃珊珊是否擔心被台北市長柯文哲切割。對此，黃珊珊在辯論會後坦言，不太知道陳時中講這題目是要做什麼，但她強調「我們是自由的人」，不該因意識形態而被政黨綁架，如果把台北市交回這國民黨跟民進黨，那絕對是一場新的災難。

在電視辯論會後的記者會上，媒體問到，陳時中是辯論會中唯一提問政治題的候選人，怎麼看他提到柯文哲可能棄保她？黃珊珊回應，不太知道陳時中講這題目是要做什麼，棄保一開始是國民黨喊的，接著是民進黨喊，又變回國民黨，今天再變成陳時中喊；她強調，民主社會裡每一個人都是自由的，如果號稱民主自由社會，那每個人都有自由意志，才是真正民主。

黃珊珊解釋，市民被操弄才會分藍綠，所以藍綠用意識形態綁架人民，在政治資源分配上，藍綠不共戴天，沒有人要坐下來為市民利益一起討論、工作，所以談棄保，就藍綠希望在各自意識形態裡，把人民分成兩種顏色，都是為了現有的政黨利益。



為什麼對手一直談棄保？黃珊珊說，因為他們發現台北市藍綠板塊已往兩邊偏移，中間選民已成為新板塊，這新板塊是藍綠無法奪走的，所以用棄保方式「綁架還在猶豫的人」。

黃珊珊再強調，「我們是自由的人」，選票、意志是自由的，是要選出一個最適合這城市的市長，而不是礙於意識形態，而被政黨綁架，這樣的停滯，大家滿意嗎？「黃珊珊來當市長，現在台北市非藍非綠的戰區，我會繼續維持」，維持一個讓各界都有人才能進來，能一起討論、一起合作，這才是台北市民之福，「如果把台北市交回這兩個政黨，那絕對是一場新的災難」。