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鄭運鵬籲疼惜鄭文燦好政績　延續執政8年五星成績

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日出席中壢市議員徐景文競選總部成立大會，籲請鄉親疼惜鄭文燦八年好政績，票投鄭運鵬、徐景文。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日出席中壢市議員徐景文競選總部成立大會，籲請鄉親疼惜鄭文燦八年好政績，票投鄭運鵬、徐景文。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一投票日僅剩倒數21天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日到八德、中壢與大溪等地為市議員候選人站台造勢，鄭運鵬表示，現在正是最關鍵時刻，懇請市民好朋友們不要相信國民黨對桃園抹黑、詆毀，請鄉親疼惜鄭文燦市長票投鄭運鵬，才能延續文燦市長八年執政的五星成績。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日出席八德區市議員蔡永芳競選總部成立大會，向鄉親揮手致意爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（5）日出席八德區市議員蔡永芳競選總部成立大會，向鄉親揮手致意爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬今天先後出席八德、中壢、大溪參加市議員蔡永芳、徐景文與陳治文競選總部成立大會，首站到八德。鄭運鵬指出，八年前鄉親當鄭文燦的靠山，鄭文燦也當大家的靠山，八年任內完成大湳森林公園、大湳埤塘公園、楓樹腳親子共融公園，讓埤塘生態公園倍增，還取得永豐國中與大福國小學校用地、興建八德藝文展演中心等，現在正加速鐵路地下化與捷運綠線、大鶯豐德交流道動工，懇請鄉親繼續支持會做事的蔡永芳，也支持接續鄭文燦五星政績唯一人選鄭運鵬。

鄭運鵬隨後到中壢青埔出席市議員候選人徐景文競選總部成立大會，鄭運鵬說，八年前如果沒有鄭文燦當市長，桃園機場捷運不會通車，更無法連結到中壢火車站，航空城也不會啟動。未來當選市長，鐵路地下化將如期完成，市民以後不用塞車、不用等平交道。

鄭運鵬還說，未來桃園醫院將變成醫學中心，要協助桃園亞東醫院興建、完成中原營區活化為文創園區並設置青埔公民會館、圖書館與國民運動中心，鄭運鵬更推薦中壢一哥徐景文，五度進市議會擔任總召，讓中壢繼續大發展。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬向大溪鄉親喊話，未來會與市議員陳治文一起努力，讓大溪市民享有更美好生活。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬向大溪鄉親喊話，未來會與市議員陳治文一起努力，讓大溪市民享有更美好生活。（圖／鄭運鵬競辦提供）

第三站趕到大溪，鄭運鵬指出，鄭文燦市長八年來，持續發揚大溪文化，譬如大溪大禧就像大溪的第二個過年，也走向國際。未來要續推動觀光化，讓大溪觀光更進化、更熱鬧。此外，要推廣觀光就要解決交通問題，將加速國道3號銜接台66線工程進度、完成大溪草厝江產業園區開發、開工大鶯豐德交流道，且完成大嵙崁計畫、興建大溪社教館展演中心、優化大溪登山步道系統。

鄭運鵬還強調，大溪生態環境會越來越好，未來會與市議員陳治文一起努力，讓大溪交通、觀光、生活圈都持續更進步，讓大溪市民都享有更美好生活。

鄭文燦市長也為鄭運鵬強力催票，指張善政參選以來把桃園說的一文不值，不斷抹黑與詆毀桃園建設。桃園是得到公共工程獎最多的城市、天下雜誌評比是六都第一名，在市府團隊與鄭運鵬努力下，接下來台積電即將來龍潭設廠，最新的製程也會留在桃園。鄭文燦強力推薦在立院當過三屆幹事長的鄭運鵬，因這幾年桃園的大建設，都是和鄭運鵬一起努力爭取來的，運鵬對桃園的貢獻，遠遠超過說空話的張善政，請大家持續支持運鵬，讓運鵬做大家靠山。

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