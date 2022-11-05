公布高端審查專家名單？王必勝：別把專家嚇跑！　憂網軍攻擊肉搜

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗保護效益獲專家會議審查通過，藍營質疑蔡政府反對公開專家姓名、又反對會議開直播，只公布會議紀錄又要如何查證？民進黨政府為了選舉而不顧人民健康。王必勝今（5）日回應，本來就沒有規定要公布名單，且經詢問專家委員不願意公開，就予以尊重；他也反問，「公開難道要讓這些辛苦為國家做事的專家被網軍攻擊、肉搜？」

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，高端保住緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心昨（4）日於疫情記者會公布相關數據與結論，但仍引起藍營不滿，要求公開14位專家學者名單、高端疫苗繳交保護效益數據還有會議討論過程。

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▲食藥署專家會議通過「高端保護效益」審查。（圖／指揮中心提供）

王必勝今（5）日受訪時先驚訝表示，會議紀錄昨天記者會已經講很清楚，不知道國民黨是不是沒有接收到這個訊息，會議紀錄整理好也會上網。王必勝無奈說，「這是不是需要我說3次，會議紀錄會上網、會議紀錄會上網、會議紀錄會上網」，昨天就已經說過，但總是要給時間整理。

至於委員名單公開，王必勝說，法律沒有規定要公布，所以就尊重委員意願，事前都已經詢問過委員，絕大多數都不願意公開，這必須尊重，不應該事後才去和人家說要公開。

王必勝反問「公開之後，是不是要讓這些辛苦為我們國家做事的專家去被騷擾、網軍攻擊、肉搜，誰願意呢？」他強調，國家專業是靠各個領域專家建立起來，專家沒有興趣介入政治鬥爭，只想展現專業，為何一定要讓專家接受這些政治紛擾，不讓專家把專業做好就好。

王必勝說，不論誰執政，誰選上市長，都還是要做這些事情，要靠這些專家，不要因為一時政治操作把專家嚇跑，這樣將來事情也沒辦法做。

▲食藥署專家會議通過「高端保護效益」審查。（圖／指揮中心提供）

王必勝重申，高端疫苗保護效益會議並非常規會議，是高端先前通過EUA附帶條件，既非例行會議，也沒有規定要公開。至於直播會議，王必勝說，這可以討論，但是疫苗保護效益這麼專業的事情，透過直播，民眾是否能瞭解審查內容？這要去深思，資訊透明公開很好，但也要設想各種狀況。

外界另質疑衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員名單就有公布上網，王必勝說，那是ACIP委員願意，當然OK，這邊不願意，就是尊重。

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