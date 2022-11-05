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只有3天！超商爽嗑「大杯美式＋三明治」只要68元　零食加1元多1件

▲▼7-11世界三明治日優惠。（圖／7-11提供）

▲現在買美式或拿鐵搭配指定三明治7-11可享優惠組合價。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

這樣吃早餐最省！就有超商推出「咖啡＋三明治」超殺組合優惠價，現在享用1杯大杯美式搭配指定三明治只要68元，另外還有零食加1元多1件及甜點任選2件72元等優惠，趕快把握機會吃。

7-11門市推出「六日好康價」，11/5、11/6限時2天，三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆(可+8元升級所長茶葉蛋)、熱狗/大亨堡全品項任選第2件5折、越南Vinamit腰果170g(原味/海鹽風味)任選加1元多1件、滷鼎記酸菜牛肚川香麻辣2件99元、芋泥雙餡菠蘿泡芙/巧克力菠蘿泡芙任選2件72元、現蒸地瓜全品項第2件5折(限部份門市販售)。

OPEN POINT行動隨時取則有「世界三明治日」優惠，即日起至11/7止，購買CITY CAFE大杯美式(冰/熱)任選4杯+指定三明治任選4個只要270元，平均享用1杯大美式加三明治只要68元；CITY CAFE大杯拿鐵(冰/熱)任選4杯+指定三明治任選4個優惠價300元。

▲▼漢堡王推全新「白雪乳酪系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲最新「白雪乳酪系列漢堡」開吃了。（圖／漢堡王提供）

美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」驚喜祭出最新「白雪乳酪系列漢堡」，一共有4款選擇，通通吃得到帕瑪森乳酪醬搭配美式黃起士、莫札瑞拉起士融合帕瑪森乳酪醬共3種起士乳酪，直接融化在肉排上面，每一口都是濃郁起士香。

首推吃得到雙層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，加碼還有「白雪乳酪單層牛堡」、「白雪乳酪辣雞腿堡」及「白雪乳酪烤雞腿堡」等選擇，即日起至2023/1/3於全門市開吃，起士控還不衝。

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