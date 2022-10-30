　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11線上、門市推出「咖啡飲品優惠」，最便宜可享買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／綜合報導

迎接萬聖節到來，3大超商就推出一系列「咖啡飲品優惠」同慶，不僅有精品美式買1送1，還有指定飲品「第2杯10元」或「第2杯半價」等優惠，趕快把握機會喝。

7-11門市、線上推出一系列「CITY咖啡飲品」優惠，首先是門市的部分，即日起至10/31止，CITY PRIMA精品美式（冰／熱）「買1送1」，同期熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶可享「同品項同價位第2杯10元」。

響應國際燕麥日，即日起至11/1止，7-11門市還有冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶「同品項第2杯10元」，而7-11不可思議咖啡也於活動期間推出凡購買特選拿鐵即可「免費升級為燕麥拿鐵」，再享萬聖節客製拉花。

至於線上OPEN POINT行動隨時取，即日起至10/31止，推出「CITY系列飲品6大組合」優惠，品項為指定風味飲系列(熱)任選17杯666元、黑糖珍珠撞奶(冰/熱) 16杯666元、精品拿鐵(冰/熱) 12杯666元、大杯冰燕麥拿鐵買5送4特價375元、冰黑糖珍珠燕麥奶買5送4特價375元、冰燕麥奶茶買5送4特價350元。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Café大杯經典美式2杯55元，若使用環保杯購買，每杯可再折5元。（圖／全家提供）

全家門市今（30）日還有最後一天「Let’s Café大杯經典美式2杯55元」優惠，相較原價可是有61折折扣，且若使用環保杯，每杯還能現折5元，1杯大杯美式相當於只要23元就能喝到，且同步開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，還無兌換期限。

OK mart門市也有萬聖節限定優惠，即日起至10/31止，4大咖啡飲品可享「第2杯半價」，優惠品項包括「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」及「泰式奶茶」，並以低價飲品為折扣。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart 4大咖啡飲品可享「第2杯半價」。（圖／記者蕭筠攝）

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
梨泰院死傷者多為20代女性！　目擊者怒控「6醉男故意推擠」…
梨泰院女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！　3警猛拉救
今晚「共伴效應」開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝
南韓14小時連發大事件！梨泰院踩踏慘死149人　爆規模4.1
SM深夜宣布「取消萬聖節變裝趴」！　直播、頭貼全撤掉…梨泰院
梨泰院146被踩死！「10萬人擠爆恐怖空拍照」曝光　巷內驚見
梨泰院「踩踏事件」起因畫面曝光　萬頭呼救、人體填滿2層樓小巷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

快訊／foodpanda「刷卡訂單離奇消失」！業者急回應：不會扣款

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

快訊／foodpanda「刷卡訂單離奇消失」！業者急回應：不會扣款

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

Faker雷茲本人單殺開車極限逃生　T1擊敗JDG睽違五年重返決賽舞台

快訊／南韓梨泰院149死76傷270失蹤　尹錫悅將發表全國談話

梨泰院270人失蹤！恐怖人潮疊2樓高149死　外國親屬急發文尋人

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

梨泰院萬聖節派對149人被踩死　盧秀燕：令人痛心

盤點六家寵物友善餐廳！涮涮鍋、義式餐酒館　快帶狗狗一起來踩點

梨泰院死傷慘烈…全因「1特殊地形」惹禍！　韓網紅哀慟：大悲劇

曹格突PO「濕吻緊抱老婆照」失眠潰堤！爆粗口狂發文：我做錯什麼

梨泰院死傷者多為20代女性！　目擊者怒控「6醉男故意推擠」…網紅人在現場

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

消費熱門新聞

foodpanda「刷卡訂單離奇消失」！業者回應了

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

全聯購物袋漲價了！背後原因被讚

麥當勞「買1送1」限時1天刮！

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

速食店30元炸雞限時5天吃！

超商「23元大杯美式」連3天開搶

限時3天！超商精品美式「買1送1」

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折

更多熱門

相關新聞

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

素食者快看過來！就有超商開賣全素可食的「豆乳雪糕」，共有花生、黑芝麻及巧克力3款口味，每款吃起來都帶有濃郁口感；除了推廣素蔬食之外，該超商也友善失智長輩，首創開放「輔療犬入店」，不僅能方便失智長輩購物，也能提高社區活動參與頻率。

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

50人急救　大批年輕人救護車前熱舞

梨泰院百人死傷！傳「有名人到場」

尹錫悅下令：確保私立醫院床位數量

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面