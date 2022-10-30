買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

▲7-11線上、門市推出「咖啡飲品優惠」，最便宜可享買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／綜合報導

迎接萬聖節到來，3大超商就推出一系列「咖啡飲品優惠」同慶，不僅有精品美式買1送1，還有指定飲品「第2杯10元」或「第2杯半價」等優惠，趕快把握機會喝。

7-11門市、線上推出一系列「CITY咖啡飲品」優惠，首先是門市的部分，即日起至10/31止，CITY PRIMA精品美式（冰／熱）「買1送1」，同期熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶可享「同品項同價位第2杯10元」。

響應國際燕麥日，即日起至11/1止，7-11門市還有冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶「同品項第2杯10元」，而7-11不可思議咖啡也於活動期間推出凡購買特選拿鐵即可「免費升級為燕麥拿鐵」，再享萬聖節客製拉花。

至於線上OPEN POINT行動隨時取，即日起至10/31止，推出「CITY系列飲品6大組合」優惠，品項為指定風味飲系列(熱)任選17杯666元、黑糖珍珠撞奶(冰/熱) 16杯666元、精品拿鐵(冰/熱) 12杯666元、大杯冰燕麥拿鐵買5送4特價375元、冰黑糖珍珠燕麥奶買5送4特價375元、冰燕麥奶茶買5送4特價350元。

▲全家Let’s Café大杯經典美式2杯55元，若使用環保杯購買，每杯可再折5元。（圖／全家提供）



全家門市今（30）日還有最後一天「Let’s Café大杯經典美式2杯55元」優惠，相較原價可是有61折折扣，且若使用環保杯，每杯還能現折5元，1杯大杯美式相當於只要23元就能喝到，且同步開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，還無兌換期限。

OK mart門市也有萬聖節限定優惠，即日起至10/31止，4大咖啡飲品可享「第2杯半價」，優惠品項包括「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」及「泰式奶茶」，並以低價飲品為折扣。

▲OK mart 4大咖啡飲品可享「第2杯半價」。（圖／記者蕭筠攝）