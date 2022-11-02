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超商「雙11超強優惠」快看！咖啡買11送11　限時買餐免費喝飲料

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出雙11咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接雙11購物節，就有超商推出爆殺「雙11限定優惠」，限時1天至門市購買燴飯、便當或麵食，即可免費喝飲料，同步還有5大咖啡飲品組合優惠，濃萃美式直接買11送11、大杯拿鐵19杯下殺711元，買到就是賺到。

7-11推出一系列「雙11優惠」，首先在11/7於門市祭出「7-11 DAY」主題活動，只要購買2個飯糰／麵包或任1個燴飯／便當／麵食，即可免費獲得麥香300ml系列飲料1瓶兌換券；購買全店指定商品結帳金額滿711元，送OPEN POINT點數100點，限量5萬筆，每會員限1次，再加碼抽限量CROCS X 7-11聯名鞋款，限量14雙不限款式，送完為止。

▲▼7-11雙11限定優惠。（圖／7-11提供）

▲11/7當天至7-11門市購買2個飯糰／麵包或任1個燴飯／便當／麵食，即可免費獲得麥香300ml系列飲料1瓶兌換券。

7-11 OPEN POINT行動隨時取自11/9起至11/15止推出組合優惠，期間每日推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11，還有CITY CAFE大杯拿鐵19杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯、CITY TEA經典純奶茶22杯以及CITY PRIMA精品美式13杯通通都只要711元，可冰熱互換。

OPEN POINT APP「雲端開心卡」將在11/11起至11/17止推出「雙11購物節開心卡」，限量4萬組，加碼贈送111點OPEN POINT點數，等同價值111元的購物金，買越多回饋越多；另外，i預購平台即日起至11/24前「不限消費金額皆免運」，指定商品單筆消費滿1111元，享11%OPEN POINT點數回饋，部分商品再加碼11%，最高享22%點數 (每個會員帳號回饋上限1500點)。

▲▼必勝客打造全球首家「HOT燒站」新店型，專攻上班族、學生族，5分鐘（圖／記者林育綾攝）

▲必勝客10月打造全球首家「HOT燒站」新店型。（圖／記者林育綾攝）

人氣速食店品牌「必勝客」10月於台北車站補習街商圈開出全球首家「Hot燒站」，主打現點現烤5分鐘就能帶著走，滿足上班族、學生族外食需求。

為慶祝新店開幕，必勝客Hot燒站即日起至11/14止祭出「加1元多1件」優惠，期間凡到店購買任一XL套餐或Hot燒套餐，再加1元直接多吃「1份巧克力QQ球」，每日限量100份，11/14起至11/28止則有「1元奶油玉米濃湯」等搶喝，同樣每日限量100份。

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲1元玉米濃湯、1元QQ球限時搶吃。（圖／必勝客提供）

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