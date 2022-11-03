超商獨家！最新「蠟筆小新可可奶茶」來了　限時只要21元爽喝

▲7-11開賣獨家「蠟筆小新可可奶茶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

蠟筆小新粉絲快看！就有超商開賣獨家最新「蠟筆小新可可奶茶」，香甜順口的奶茶搭配濃郁可可，喝起來充滿幸福感，且即日起還有限時優惠，平均每件最低只要21元就能爽爽喝，趕快把握機會衝超商買。

7-11繼先前推出蠟筆小新「咖啡牛乳」及「紅茶牛乳」引爆搶喝風潮後，現在又獨家開賣最新「可可奶茶」，濃醇可可搭配香甜奶茶，喝起來甜度適中、乳感厚實，非常適合搭早餐或下午茶飲用，即日起至11/10止以及11/16至11/29止可享「2件45元、6件125元」，平均每件最低只要21元。

▲蠟筆小新可可奶茶即日起可享「2件45元、6件125元」優惠。



另外，7-11也在全台1000間光和帕尼尼門市開賣「胡椒餅風味熱壓吐司」，現點現壓、免3分鐘出爐就能吃，嚴選在地豬肉以黑胡椒佐多種香辛料製成飽滿內餡，一口咬下能嚐到滿滿肉汁、濃郁胡椒與蔥花香氣。

▲胡椒餅風味熱壓吐司咬下爆出多汁肉餡。（圖／7-11提供）

人氣手搖飲品牌「珍煮丹」秋冬限定「暖暖燒仙草系列」終於回來了，特意選用濃郁熱仙草作為主角，打造2款飲品選擇，首推這杯「暖暖燒仙草-咀嚼控」，裡頭加入了滿滿黑糖珍珠、雙色小芋圓及紅豆等料，每一口都超滿足，另一杯則是「暖暖燒仙草-芋頭控」，吸得到綿密芋頭搭配經典黑糖珍珠、雙色小芋圓，料多澎湃的罪惡口感肯定要搶喝，即日起於全門市上市。

▲珍煮丹暖暖燒仙草回來了。（圖／珍煮丹提供，下同）

▲▼2款燒仙草飲品通通有超澎湃配料。