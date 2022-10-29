　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

▲▼超商最新6款冰品。（圖／7-11提供）

▲7-11門市5款聖代冰品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

萬聖節即將到來，你準備好參加變裝派對了嗎？如果沒有特別計劃，待在家耍廢也是很享受！就有超商祭出限時「冰品優惠」，指定5款冰品、聖代可享買1送1，另外還有棒棒糖買1送1、茶葉蛋任選第2件5折優惠，買到就是賺到。

7-11門市舉辦「Halloween萬聖派對」活動，即日起至10/31止，指定聖代／冰品同品項可享「買1送1」優惠，品項為森永客美多漂浮冰咖啡聖代、森永經典巧克力聖代、ICE比菲多原味、胖虎x阿奇儂焦糖脆可可雪糕、阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋（2入裝）。

▲▼萬聖節冰品買1送1。（圖／7-11提供）

▲原價25元的「ICE比菲多原味」，現在搭配買1送1折扣每件只要13元。

除了上述冰品優惠之外，7-11門市還有原價14元的加倍佳棒棒糖買1送1、茶葉蛋任選第2件5折；期間若購買指定CITY飲品同品項同價位可享「第2杯10元」，品項包含熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶。

人氣復古手搖飲品牌「龜記茗品」祭出限時優惠，即日起至10/31止，全門市街提供「免費加料」，只要搜尋龜記獨家IG濾鏡並拍照打卡（設公開），就能享有珍珠、椰果、蘆薈任選免費加料1份，各門市數量有限、送完為止；另，至10/31前消費滿額就送萬聖節紋身貼紙。

▲▼龜記推新品「龍眼紅烏」。（圖／龜記提供）

▲龜記連4天出示指定畫面可享3大配料免費加優惠。（圖／龜記提供）

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
台灣戶政系統遭駭！　20萬戶個資流出兜售
撞擊瞬間！高雄警官公出車禍「頸椎斷裂」
元元脫了！　大露渾圓南北E半球
快訊／費城人延長賽逆轉勝太空人！　世界大賽奪首勝
快訊／曹格頻失控「吳速玲潰堤首發聲」　認冷戰：可以選擇離開
謝和弦女兒出生4天「床放巨型大麻菸」！　網留言掀戰
獨／為2千元殺紅眼！高雄男拿開山刀「當街砍老闆」　畫面曝光
知名魔術師被控劈腿！和各種女生約　小禎脫口3人名

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

買屋送馬路！2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼了

柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

拳頭硬了！吳慷仁《她和她的她》綁架強吻許瑋甯　太壞他也不忍：報警抓起來

台灣戶政系統遭駭！　20萬筆個資流出

「斗米建校」60年校舍先建再拆　中山國小8千萬重建

辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

「我阿公不見了」白雪小公主搖滾音樂節走失　冷靜找警察求助

華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

詹皇20年生涯最慘時刻！　「交易LeBron」瞬間成推特趨勢

習拋「橄欖枝」中美高層新互動顯現　專家：緊張關係鬆動

那橘貓是誰！主子發現被偷拍　萌萌饅頭手狂撥突驚嚇「倒彈」

消費熱門新聞

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

限時3天！超商精品美式「買1送1」

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

超商「23元大杯美式」連3天開搶

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

麥當勞「買1送1」限時1天刮！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折

好市多2022黑色購物節時間曝光！

超商5款人氣冰品買1送1、棒棒糖7元

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

速食店30元炸雞限時5天吃！

醫：控制血糖就是控制體重

更多熱門

相關新聞

壽山動物園開萬聖趴！南瓜插逼真「血手掌」

壽山動物園開萬聖趴！南瓜插逼真「血手掌」

動物們也開萬聖派對！壽山動物園搭配萬聖節主題，將南瓜加以裝飾後提供給動物享用，像是特別替非洲獅準備「血手掌」造型的血水冰，「大姐」看到這隻手掌不知是疑惑還是驚嚇，盯個不停；而二趾樹懶也保持一貫慵懶姿態「躺著吃」，非洲象「阿里」則把南瓜當玩具，趣味反應超級萌。

大江購物中心美食版周年慶11／2開跑

大江購物中心美食版周年慶11／2開跑

限時3天！超商精品美式「買1送1」

限時3天！超商精品美式「買1送1」

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

關鍵字：

美食雲超商優惠冰品優惠萬聖節

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

《捍衛戰士》經典歌曲原唱離世！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面