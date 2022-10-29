萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

▲7-11門市5款聖代冰品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

萬聖節即將到來，你準備好參加變裝派對了嗎？如果沒有特別計劃，待在家耍廢也是很享受！就有超商祭出限時「冰品優惠」，指定5款冰品、聖代可享買1送1，另外還有棒棒糖買1送1、茶葉蛋任選第2件5折優惠，買到就是賺到。

7-11門市舉辦「Halloween萬聖派對」活動，即日起至10/31止，指定聖代／冰品同品項可享「買1送1」優惠，品項為森永客美多漂浮冰咖啡聖代、森永經典巧克力聖代、ICE比菲多原味、胖虎x阿奇儂焦糖脆可可雪糕、阿奇儂PARFAIT香草冰淇淋（2入裝）。

▲原價25元的「ICE比菲多原味」，現在搭配買1送1折扣每件只要13元。



除了上述冰品優惠之外，7-11門市還有原價14元的加倍佳棒棒糖買1送1、茶葉蛋任選第2件5折；期間若購買指定CITY飲品同品項同價位可享「第2杯10元」，品項包含熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶。

人氣復古手搖飲品牌「龜記茗品」祭出限時優惠，即日起至10/31止，全門市街提供「免費加料」，只要搜尋龜記獨家IG濾鏡並拍照打卡（設公開），就能享有珍珠、椰果、蘆薈任選免費加料1份，各門市數量有限、送完為止；另，至10/31前消費滿額就送萬聖節紋身貼紙。

▲龜記連4天出示指定畫面可享3大配料免費加優惠。（圖／龜記提供）