今天衝了！超商咖啡限時「買7送7」　加碼第2杯10元爽喝

▲7-11精品美式、精品拿鐵限時1天「買7送7」 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天是11月的第1天，就有超商祭出限時1天咖啡優惠，指定精品美式、精品拿鐵可享「同品項買7送7」優惠，每會員限購2組、須線上支付購買，且優惠組數為限量販售，售完為止；另外，同步還有冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶「同品項第2杯10元」，絕對不能錯過。

7-11 OPENPOINT行動隨時取每月1號「CITY PRIMA一起精品吧！」優惠來了，精品美式、精品拿鐵可享「同品項買7送7」，各限量5萬組，最高可省630元，每會員限購2組、限線上支付購買，兌換期限至2023/2/28止。

另外，今（1）日7-11門市也還有最後一天「國際燕麥日」優惠，冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶「同品項第2杯10元」，快把握便宜喝起來。

台灣茶飲品牌「翰林茶館」也祭出最新飲料優惠，即日起至12/31前於全門市祭出「特大杯清香烏龍奶茶第2杯半價喝」優惠，特意選用清茶作為基底，口感醇厚柔滑，奶茶控肯定要把握機會喝，提醒須於APP「票券優惠」中領取優惠券才可享優惠，每月限領1張，共可用2次。

▲翰林茶館連2個月「清香烏龍奶茶第2杯半價喝」。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）