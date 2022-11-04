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陳時中備戰辯論會到深夜　陳建仁探班提醒「多微笑」

▲▼陳建仁晚間來幫準備辯論的陳時中加油打氣。（圖／取自立委林楚茵臉書）

▲前副總統陳建仁晚間來幫準備辯論的陳時中加油打氣。（圖／取自立委林楚茵臉書）

記者陳家祥／台北報導

本屆台北市長選舉唯一一次電視政見辯論會將在5日登場。民進黨候選人陳時中4日沒有安排公開行程，與幕僚全力準備，一路模擬、練習到了深夜才結束休息。擔任競總主委的前副總統陳建仁，還特地前來探班，幫陳時中加油打氣；據了解，陳建仁還特別提醒陳時中「多微笑」。

競總主委陳建仁、總幹事吳思瑤與發言人林楚茵、莊瑞雄等人，4日晚間前去探班陳時中，並再做一次模擬準備。林楚茵說，一切都已準備就緒，陳時中會從容自信的闡述政策，希望感動電視機前的觀眾。

總幹事吳思瑤受訪時說，今天就是稿子再順一順，相比對手黃珊珊、蔣萬安能滔滔不絕、辯才無礙，「訓練過程中，阿中口才還真的不是強項，但勤能補拙，能多練習就多練習」。

吳思瑤說，毒舌不是陳時中的強項，過去當官員，都是備詢、防守，辯論要攻擊，他就比較不擅長。此外，陳時中平常講話平穩，比較不會抑揚頓挫、少有戲劇效果，「比起其他人可能會用演的方式面對群眾，阿中欠缺這種能力」，明天就順著他自然的樣子，一貫平穩地訴說理念與想法。

吳思瑤強調，不會要陳時中變成攻擊手，「不會變成毒舌的阿中，都不會去改造他，辯論也許居下風，但努力做到該做」。

另外，陳時中在選舉過程中陸續拋出170項大大小小不同政策，如何濃縮也考倒團隊。吳思瑤說，辯論會時間有限，申論8分鐘、結論6分鐘，「要精煉170項政策真的很辛苦」，但在政策上陳時中多已融會貫通，很多政策都是自己的發想，不需要特別強記。

「他政策能量本來就很強，不會特別強記一些東西。」吳思瑤說，陳時中最大的弱點還是口才的部分，政策都懂，但要講得好需要練習。她強調，辯論會只會看到大家熟悉的陳時中，不會突然變得砲火猛烈。

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本屆台北市長選舉唯一一次電視政見辯論會將在5日登場。一開始就不斷喊話要辯論的無黨籍候選人黃珊珊，也是做足準備，4日與幕僚一路討論到深夜，不斷調整稿子的內容，最後定調以「反映人民心聲」為主，輔以本就非常熟悉的政策論述，盼在3人中脫穎而出。另外，市長柯文哲也送上一整根完整的甘蔗，預祝黃倒吃甘蔗。

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