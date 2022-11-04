獨／黃珊珊辯論定調「反映人民心聲」　柯文哲送上「這根」力挺

▲台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

本屆台北市長選舉唯一一次電視政見辯論會將在5日登場。一開始就不斷喊話要辯論的無黨籍候選人黃珊珊，也是做足準備，4日與幕僚一路討論到深夜，不斷調整稿子的內容，最後定調以「反映人民心聲」為主，輔以本就非常熟悉的政策論述，盼在3人中脫穎而出。另外，市長柯文哲也送上一整根完整的甘蔗，預祝黃倒吃甘蔗。

幕僚表示，黃珊珊有很多想法，今天稿子一路調到最後一刻，都還有不斷再增加想法，「到底要政策多一點還是反映人民心聲多一點？都還在思考」；經過很多討論後，想法越來越清楚，預期將會堅持一貫的理性，用理性、溫暖堅定的力量，述說理念、說出人民心中的話。

幕僚說，10月底舉辦的大造勢一定程度上鼓舞黃珊珊，看到許多支持者即便下大雨也要出席活動，讓她更堅定。據了解，黃珊珊本來政策面的論述準備較多，但後來調整加入比較多人民的訴求，預期會以多年民代經歷，長年在地方與人民互動，申論稿、結尾等都會走感性路線。

據了解，柯文哲這次送上的甘蔗，是來自大理街的甘蔗田，黃珊珊過去每年都會去那邊種甘蔗，今年因為要辯論沒辦法去，因此柯特別送上該地採收的甘蔗，不只要祝黃倒吃甘蔗，也象徵草根力量，很多市民都跟黃站在一起。

▲柯文哲送上一整根甘蔗，預祝黃珊珊選情「倒吃甘蔗」，越走越順。（圖／讀者提供）