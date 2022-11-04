20年議員打底！黃珊珊政策準備充足　辯論前一晚調整「這件事」

▲台北市長候選人黃珊珊出席2022電器空調影音3C大展（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

本屆台北市長選舉唯一一次電視政見辯論會將在明天登場。無黨籍候選人黃珊珊近期公開行程減少，全力備戰辯論會。據了解，黃珊珊主要針對政治議題攻防，而對台北市政他是3人中最嫻熟的，但也不會掉以輕心，今天晚上宛如考試前的最後一天，主要在做最後潤稿跟調整語速。

據了解，黃珊珊在台北市當了超過20年議員，市政議題、政策論述不會有太大問題，主要是政治議題攻防方面，幕僚不斷提醒、演練，就是要讓黃用正面態度迎戰。而包括柯文哲路線、黨籍問題、與親民黨主席宋楚瑜間的關係等，都在準備的題庫中。

而辯論會舞台不只要展現自己，同時也要放大對手的缺點。據了解，在交叉詰問階段，黃珊珊會要求陳時中、蔣萬安對過去拋出的政策支票做出回應，例如大巨蛋議題，蔣、陳都稱上任後會馬上營運，會要求他們拿出具體作法，藉此凸顯對手不夠嫻熟市政。

幕僚表示，黃珊珊對於辯論準備充分，已經找來各界人士密集上課3周時間，希望市民能拭目以待，也盼透過這場辯論，把主戰場從疫苗、抗中保台等口水戰，拉回到有實質意義的市政議題討論。

幕僚指出，黃珊珊會在辯論會上展現自信堅定的態度，並且訴求跳脫藍綠，最後一晚主要是調整說話語速、闡述政策時的抑揚頓挫等，辯論策略調整不大，政策也準備得差不多了。