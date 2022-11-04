國民黨松信區下「配票令」！朱立倫挺王鴻薇：不要掉以輕心分散選票

▲朱立倫赴王鴻薇競選辦公室。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨傳出在台北市議員選舉的松山信義選區，因擔憂吸票機、聲量超高的議員王鴻薇、徐巧芯拿高票而導致同選區其他議員候選人焦慮，黨下令「配票」，力拚5席全上。國民黨主席朱立倫今（4）日表示，希望松信區的朋友能讓王鴻薇高票當選，千萬別掉以輕心或是分散選票。

台北市議員第三選區競爭激烈，國民黨議員醞釀「選情告急」氛圍，因擔憂選票集中王鴻薇、徐巧芯兩位較具聲量的現任議員身上，已著手討論配票可能。黨內人士分析，若現任立委蔣萬安當選台北市長，其中山北松山選區的立委席次將會出缺，因此黨內勢必會有人爭取補選，而屬於松山信義區的徐巧芯與王鴻薇，爭取的意願相當明顯，也都想在這次議員選戰中衝高票數，以松信區最高票的名義，名正言順投入立委補選。

朱立倫今早前往王鴻薇競選辦公室助選，肯定王是國民黨最有戰力的議員，也是女力代表，「在松信地區每一位女將都很強，選舉是一步一腳印，不到最後關頭不知道結果」，希望松信區的朋友能讓王鴻薇高票當選，千萬別掉以輕心或是分散選票。

王鴻薇則表示，首先，黨內已經有責任里的配票機制，會確保五席全上，第二，訪間傳聞自己跟徐巧芯是吸票機，會影響其他同志，王鴻薇再次強調「都有配票機制」，但也很希望「原來願意投我的、還有配票機制的人都能堅定支持我」，否則這樣一票票分出去，根據以往經驗，之前很看好，但卻高票落選的情況屢見不鮮，「我也不希望有慘案發生。」