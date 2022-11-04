斥假民調操作棄保！彰化市長候選人張東正提告　對手諷：輸不起　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長無黨籍候選人張東正原是藍營老將，初選時敗給前議員黃玉芬，憤而退黨參選，他今天到地檢按鈴控告黃，指黃涉嫌廣發假民調，意圖使人不當選，強烈譴責惡質選舉奧步，操作棄保效應，要求黃應即刻宣布退選。黃則反擊，「輸不起」、「告人，沒水準」，並強調這份民調絕對可受公評。

▲彰化市長候選人張東正(右)按鈴申告黃玉芬。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

張東正今天上午到地檢按鈴控告黃玉芬「惡意散發不實民調廣告，用「作出來」的民調影響選情，製造假象，混淆視聽，意圖使人不當選，除表示強烈譴責惡質選舉「奧步」，同時要求黃玉芬應該向彰化市民公開道歉，並應該主動退選。

張東正表示，這2天黃玉芬透過媒體批露報導一份假民調，對外指張東正支持度不到5%，她跟林世賢只有1.5%差距，還宣稱他與民進黨高層暗通款曲，「票投張東正就是票投民進黨」，根本就是汙衊。

▲彰化市長候選人黃玉芬委託民調。（圖／翻攝自黃玉芬臉書）

而黃玉芬接受電訪回應表示，此次民調結果是經由2家合法民調公司所調查，數據皆有本，黨部主委也知道，她想問的是，張東正的誠信在哪裡？當時張東正參加彰化市長黨內初選民調輸了，退黨執意參選，擺明了就是「輸不起」，更何況台北市長候選人黃珊珊被邊緣化也沒去提告，反譏張東正「告人沒水準」。