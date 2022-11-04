新北第6選區／金瑞龍為障友爭取權益！張志豪陪恩恩爸追真相

▲候選人相當關心社會議題 。（圖／翻攝自Facebook／金瑞龍、張志豪 中和發言人）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選倒數22天！新北市第6選區（中和區）市議員候選人相當關心社會議題，現任議員金瑞龍就發文，希望為身障朋友爭取更多，「要更加努力，要多為弱勢族群發聲，生而為人，都應享有公平的待遇及相同的權益。」努力拼連任的張志豪則對恩恩案特別上心，力挺同為中和人的恩恩爸。

金瑞龍在臉書發文，說他很喜歡跟身障朋友聊天，「言談中，常能感受到他們對生命的熱情，及永不放棄的精神。」因此，他也常常關注這部分的社會議題，包括障友交通的問題，「我陸續成功爭取到在中和景新街、民享街及民德路等路段，增設身障機車格位。宜安路也已安排好要進行會勘，未來，我會持續爭取規劃增設身障機車格位，方便障友停車。」

此外，他發現有些障友外出需要靠大眾交通工具，「我也希望減輕他們的負擔，所以我在議會提案，爭取擴大愛心卡的使用範圍。」未來也會持續關注障友就業方面的權益，「我將建請市府利用閒置空間，提供給身障團體設立為非典型就業場域使用，讓非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）有一個平台及空間。」

張志豪則在粉專「張志豪 中和發言人」指出，「恩恩爸爸是我們中和人，到現在卻不敢回中和的家……」說他自己是3個孩子的爸爸，能感同身受對方心中的創痛，「恩恩案至今已經半年多，家屬仍等不到市府的真相，也看不見檢討反省」，所以他4日陪同恩恩爸和義務律師團，希望全力協助恩恩家屬以司法途徑追討真相，「沒有真相，就沒有原諒。希望大家一起給恩恩爸爸力量。」