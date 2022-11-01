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新北斥資3200萬修繕30處公廁　如廁空間環境煥然一新

▲新北斥資3200萬修繕30處公廁 如廁空間環境煥然一新。（圖／新北市民政局提供）

▲金山中山溫泉公園公廁。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「1分鐘有多久？就看你在廁所內還是廁所外！」小廁所大民生，近年來配合青春山海線政策，新北市政府民政局及各公所盤點旅遊勝地、老街口、宮廟旁及公園內等重要休憩場所，自2019年起至今投入約3200萬元經費、共計30處公廁進行修繕或新建，依地理條件設置不同功能的公廁，滿足親子、遊客、山友、車友、身障人士等各族群需求，增添出遊好心情。

民政局長柯慶忠表示，公廁是重要的民生需求，尤其現今注重親子休閒，闔家出遊風氣盛，為提供民眾就近「方便」空間，於都會區公園、老街增建公廁或改善公廁環境外，並於登山步道、濱海自行車道中繼點，依地理條件設置不同功能的公廁。

▲新北斥資3200萬修繕30處公廁 如廁空間環境煥然一新。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林潭底公園公廁。

柯慶忠也提到，新完工啟用甫榮獲「建築界奧斯卡獎」-中華建築金石獎的金山中山溫泉公園，以結合金山著名黃金湯溫泉泡腳池及引入水流創造親水空間，又因鄰近金山老街、水尾漁港、獅頭山等景點，成為金山遊客熱門集散點，在不破壞原有空間規劃下，金山區公所利用現有日式風格建築新增公廁席位，提供民眾更有親和力的服務量能，於1日啟用。

新增、修公廁除了煥然一新的如廁空間，許多公廁更結合在地特色，帶給遊客深刻印象，像三芝區公所在三芝自行車公園內打造海浪意象公廁，並設有無障礙廁所。平溪區公所在孝子山步道附近、平溪國中對面設置的無障礙及親子友善廁所，更是將山神、瀑布、運煤台車、天燈、原生種山藥、區花艷紅鹿子百合與台灣藍鵲等平溪特色，以Q萌圖案躍上公廁牆面，成為山友們的打卡熱點。

▲新北斥資3200萬修繕30處公廁 如廁空間環境煥然一新。（圖／新北市民政局提供）

▲平溪景觀公廁。

而位於三峽老街附近的貨櫃型公廁，外觀採用紅磚元素的陶瓷板組合而成，外牆上配置小植栽綠美化點綴，融入三峽老街的街景風格，亦設有親子廁所，高低洗手台讓大小朋友方便如廁。同樣是著名觀光景點的石碇千島湖，每到假日吸引許多人潮，石碇區公所特別將原本設置於鱷魚潭步道觀景平台附近的流動廁所，改為米白色簡約的移動式公廁，不僅美觀，也相當乾淨。

此外，位於都會區的板橋懷石公園及樹林潭底公園公廁，更是著名的親子友善廁所，乾淨明亮大空間，設有大小座式馬桶，尿布台，還貼心備有置物架，整台嬰兒車進來都沒問題，而且隱蔽，堪稱媽媽們最愛的五星親子廁所。不僅如此，位於鄰里內的附近長者重要的聚會點新店天山公園，公所除貼心的設立親子友善廁所還裝設照護床。

▲新北斥資3200萬修繕30處公廁 如廁空間環境煥然一新。（圖／新北市民政局提供）

▲三峽貨櫃屋景觀公廁。

民政局表示，各景點人潮眾多，公所都會定時清潔維護公廁，以達不髒、不濕、不臭的目標，並因應疫情，加強公廁及其公共空間整潔、消毒工作，提供民眾便利及乾淨的如廁環境。也提醒民眾，外出旅遊使用公廁，記得保持良好如廁禮儀，留給下位使用者方便及良好感受。

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新北廁所青春山海線

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