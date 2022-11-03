直擊／關鍵1分鐘！漢子、禿子錯開　群眾無視朱立倫狂喊韓國瑜加油

▲國民黨新北市議員參選人黃心華今舉行競選總部成立大會，黨內重量級大老郝龍斌、韓國瑜、侯友宜、朱立倫先後到場為其加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜今（3）日下午都出席新北市議員候選人黃心華競總成立大會。特別的是，侯友宜在下午3時30分到場，與朱同台為黃心華造勢，但侯突然在3時47分與朱立倫致意表示有市政行程，要先行離開，早在後台等待的韓國瑜則在1分鐘內登台，兩人錯開、零互動。韓國瑜人氣紅不讓，連朱立倫致詞時，台下支持者情緒都相當高漲。

朱立倫要說話時，台下支持群眾仍持續高喊「韓國瑜加油、韓國瑜想你啦！」朱立倫笑說，「我跟韓市長負責來照亮黃心華，韓市長頭髮少一點，所以比較亮一點」，但台下市民仍持續呼喊韓國瑜，這讓主持人只好出來打岔，「謝謝熱情民眾，但我們先讓主席說話好不好！」朱立倫這才致詞表示，11月26號大家一定要出來投票，替黃心華催票。

朱立倫更特別謝謝韓國瑜，為縣市長候選人站台，不過也偷偷抱怨，「你（只韓國瑜）沒去的不是我沒跟你講，是你時間沒排上，不然人家都會以為我沒傳達」，韓國瑜則微笑點頭。

▲韓國瑜支持者相當熱情。（圖／記者湯興漢攝）