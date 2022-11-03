雲林縣長張麗善啟動20鄉鎮願景親履巡迴　大埤上場「酸菜故鄉」加速前進

▲雲林縣長張麗善（左四）「20鄉鎮願景親履巡迴」第八站於今（3）日來到酸菜的故鄉大埤鄉。



政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」今（3）日來到酸菜的故鄉大埤鄉，這也是親履巡迴的第八站。縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、縣議員參選人吳錦凉、大埤鄉代會主席陳秋慶、鄉民代表謝有惟、鄉民代表陳海山、競選總部總會長歐明憲、後援會主委謝嘉玄、顧問團團長李繼明等人，共同在三結村泰安殿前向鄉親報告大埤這三年多來的改變與未來發展方向。





張麗善表示，自己上任第一年就透過補助大埤鄉公所處理酸菜專業區醃製的廢水，改善酸菜區內用戶處理酸菜廢棄殘渣造成的困擾，以及醃漬廢水處理效能不彰的問題，並從農業廢棄資材找到循環再利用的減碳趨勢，成功化危機為轉機，將酸菜水變成可利用資源及循環產業！



此外，大埤為雲林及國內稻米的重要產出地，張麗善率縣府團隊積極輔導農會提升現有乾燥中心運能，以應對氣候變遷所造成濕穀收穫量不穩定的情況，拓展良質米市場及保障稻農收益，並推廣大埤稻米自有品牌。



在交通與水利等基礎建設的部分，大埤鄉庄內道路持續改善，目前延潭大排已完成北鎮段的治理，未來將持續進行規劃，考量以分流方式將延潭大排流量截至北港溪，以及舊庄大排也全線完成整治。



張麗善指出，大埤鄉正透過都市計畫、鄉村地區整體規劃與公共設施用地通盤檢討，縫合與轉型土地利用，為大埤地區帶來整體發展契機。此外，近年大埤稻草節打出知名度，連台北市長柯文哲都來參觀過，未來將協助公所持續優化相關休閒及運動設施，希望打造大埤鄉成假日觀光的創生場域，再搭配旅遊資訊借問站的設置，大埤的觀光吸引度將再次提升。





由於大埤鄉65歲以上之長者比例越來越高，張麗善上任後全力支持公所增建長照衛福據點與戶外友善無障礙空間的設置，提供大埤鄉之長者日間照顧、小規模多功能家庭照顧等場域，建置大埤鄉多功能社福空間。另外在教育文化方面，張縣長強調大埤鄉的學子已經「生生有平版」，目前也全面展開科技智慧教育；縣府也規劃藝術宅急便到大埤巡演，以及補助公所完成大「埤鄉志」。



張麗善表示，提出「2030前進雲林」的願景政見，是因為不能人人都只想著摘果子吃，結果卻沒人種樹，自己擔起責任，為雲林種下未來發展的樹苗，代表自己並非短視近利的首長，而且要能為雲林規劃更長遠的未來，才是負責任的縣長，所以懇請大埤鄉親繼續支持，讓自己有機會用接下來四年拚雲林未來的八年。