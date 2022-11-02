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張麗善20鄉鎮願景親履巡迴到虎尾　提六大面向發展加速前進

▲雲林縣長候選人張麗善今日到虎尾鎮進行「20鄉鎮願景親履巡迴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人張麗善今日到虎尾鎮進行「20鄉鎮願景親履巡迴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提名雲林縣長候選人張麗善縣長「20鄉鎮願景親履巡迴」，今（2）日來到第七站-虎尾鎮，虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、虎尾鎮民代表黃貴香皆出席參與，雲林縣長張麗善也向虎尾鄉親報告六大面向的發展與建設。

張麗善縣長表示，目前雲林肉品市場的轉型規劃，目的要建立屠體評級制度及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，為雲林建立現代化畜產冷鏈物流園區；以及打造落花生農業經營專區、輔導建置落花生雜糧乾燥中心，鼓勵農友申請安全驗證，提高競爭力，增加與通路契作，保障並穩定農民收益；另外，虎尾是雲林縣重要的花卉生產基地，洋桔梗全年生產，夏季產量占全國30%，因此打造虎尾花卉生產專區也是未來的目標。

▲雲林縣長候選人張麗善今日到虎尾鎮進行「20鄉鎮願景親履巡迴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人張麗善強調，不論是虎尾六大面向的發展及建設，或是｢2030前進雲林｣的願景計畫，都是經整體規劃、有方向性的建設，不是想到什麼做什麼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除農產業外，規劃虎尾航太機械園區，包含爭取中科虎尾園區二期的設立，已排進縣府的都市計畫中，期盼引入在地優勢產業、中科關聯產業，並結合虎尾科大產學基礎，發展機械設備、運輸工具及零件、產業用機械設備維修安裝業，以及相關服務性產業，預計未來可創造5500個就業機會及165億元的年產值。

在虎尾的基礎建設方面，雲92-1道路改善、新建虎尾鎮公案路立體停車場、爭取「虎尾轉運站」建置等交通建設，以及安慶圳大排台78線下游治理、有才寮大排最上游治理、建置虎尾污水下水道等水利設施，皆如數規劃與完成。

張麗善指出，經過十年的期盼，國家級的布袋戲傳習中心於任內開工動土，預計在2023年的5月份落成，未來將以此為基地與國際偶戲學院合作與交流，發展專屬臺灣布袋戲的學院模式，讓布袋戲文化的影響與價值更上一個台階。

並提到，虎尾眷村文化特區的歷史現場在造，以及「打造虎尾眷村品牌」，讓原本幾近廢棄的眷村修復原有面貌外，也活化眷村空間，新舊並存成為雲林縣另一個完整且重要的文化標的。另外，籌建雲林縣立圖書館總館《耕雲圖》與雲林縣立美術館，希望為雲林人提供幸福閱讀力以及提升雲林整體的文化厚度。

在教育的部分，籌建高鐵運動園區、新建虎尾高鐵非營利幼兒園以及虎尾國小及東仁國中轉型雙語學校都是正在推動的政策；於虎尾綜合社會福利館開辦「女創力基地」、虎尾銀髮人才服務據點與規劃籌建高鐵特區專屬派出所及消防分隊，讓虎尾的衛生、社福與安全等保障加速提升中。

張麗善最後強調，不論是虎尾六大面向的發展及建設，或是｢2030前進雲林｣的願景計畫，都是經整體規劃、有方向性的建設，不是想到什麼做什麼。懇請虎為鄉親能再給自己四年，繼續與丁學忠領導的鎮公團隊所配合，一起拚雲林和虎尾未來的八年。

▲雲林縣長候選人張麗善今日到虎尾鎮進行「20鄉鎮願景親履巡迴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善指出，打造落花生農業經營專區、輔導建置落花生雜糧乾燥中心，鼓勵農友申請安全驗證，提高競爭力，增加與通路契作，可保障並穩定農民收益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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