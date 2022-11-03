檢調今早約談爆料人！　蔡壁如喊「清白」：邪惡栽贓者天誅地滅

▲前立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻3日質疑，檢舉民眾黨新竹市長候選人高虹安聘用男友李忠庭擔任立院公費助理，並涉嫌詐領助理費的人是前民眾黨立委蔡壁如。對此，蔡壁如稍早發文澄清，檢調今日上午約談高虹安委員助理爆料人，當時她正在民眾黨團開記者會，痛批「邪惡的栽贓者天誅地滅。」

針對周玉蔻表示「搞垮高虹安的檢舉人到底是不是蔡壁如啊？我看的都醉了」，蔡壁如今早出席民眾黨團「國家機器動起來 追殺在野黨」記者會時回嗆，「周玉蔻的話可以聽嗎？這不是太扯了嗎？我提告，我在這裡講，我提告！覺得我們社會不允許這樣的人胡亂地說話。」更怒轟，「周玉蔻女士，你以為加個問號就沒事嗎？任何惡意影射我都告到底！」

面對質疑，蔡壁如稍早發文澄清，檢調今日上午約談高虹安委員助理爆料人，當時她正在民眾黨團開記者會，「檢調的約談證明我的清白，邪惡的栽贓者天誅地滅。」

蔡壁如表示，公費助理在國會上班領薪水天經地義，一件合法合理而且光明正大的事情，卻被執政黨結合綠色媒體、名嘴、側翼盡其所有抹黑，「我們不能允許白色恐怖、中國文革在台灣發生，希望台灣民意能團結對抗這樣的國家機器，也呼籲民進黨、蔡英文總統，不要無下限的動用國家機器追殺在野黨、製造綠色恐怖、敗壞台灣政治風氣。」

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