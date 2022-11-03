譴責林佳龍「用選舉搞派系鬥爭」　國民黨團：你怎麼當新北市長？

▲國民黨團「我們都是中華民國隊 林佳龍 你呢？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選倒數23天，國民黨立法院黨團今（3日）召開記者會，稱民進黨新北市長候選人林佳龍根本是正國會的候選人，利用新北選舉進行黨內鬥爭，當選情告急，就販賣芒果乾（亡國感），刻意抹黑對手，國民黨團予以嚴重譴責。

國民黨團3日上午召開「我們都是中華民國隊 林佳龍 你呢？」記者會，黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及新北市議員候選人陳偉杰、林鼎超出席，並高喊「我們都是中華民國隊」。謝衣鳯指出，林佳龍是民進黨正國會的候選人，卻利用新北選舉進行黨內鬥爭，質疑他心中沒有中華民國及新北市民。

謝衣鳯提及先前林佳龍以「三顆饅頭」批評新北市長侯友宜，但此說法來自馬克思主義三顆饅頭；她說，這不只是「中國思想」，還是中國統治階級的思想，所以民進黨利用六度選舉進行黨內派系鬥爭，等到選情不妙才提出國家定位、抗中保台，「身為台灣人，我們要相信嗎？」

對於林佳龍質疑侯友宜的國家立場，陳偉杰表示，侯捍衛中華民國立場非常堅定，也說過一生奉獻給中華民國，捍衛中華民國決心不被動搖；陳質疑，民進黨是否又在操作抗中保台？另外，陳偉杰也說，林佳龍從候選人變側翼，選戰打得非常愜意，本意在台北，卻臨時轉換成新北，「過去是十年磨一劍，現在是摸頭三天就改變」，完全沒在乎新北市民感受。

「林佳龍意不在新北，這是所有新北市民都知道的事情。」林鼎超說，林佳龍完全不了解新北，一路以來，把十三行博物館念成「十四行」、八里念成萬里、鴨母港溝在蘆洲卻被林說成在板橋，此外林佳龍頻開選舉支票，包括每年每月500點綠色交通點數、10萬元青年成家基金、智慧觀光週遊券、敬老卡等，加起來預算就要三百億，但新北一年總預算才1300億。

林鼎超認為，林佳龍沒詳讀新北的預算政策跟預算規劃，被戳破亂開支票後就打抗中保台。

曾銘宗則兩問林佳龍：一、你是正國會提名的候選人嗎？近期媒體報導，林佳龍在新北議員的輔選，只照顧正國會派系的成員，長期將派系利益置於國家之上，以政黨利益為先，你怎麼當新北市長？二、民進黨當選舉有危機，就拿出抗中保台，是不是最近也在操作此？

曾銘宗也說，林佳龍長期在政府機關服務，對於國家認同應該非常明確，就是中華民國，但因選情告急操作芒果乾，刻意抹黑對手，國民黨團予以嚴重譴責。