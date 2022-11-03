月初才喊貴！　產地傳統市場見「高麗菜山」一顆只要15元

▲雲林出現一車高麗菜山，菜農喊價1顆15元，令人驚呼「也太便宜」。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前因受颱風奈格影響北部地區連日降雨，北部地區傳出菜價受影響，其中高麗菜批發價與零售價更一度差近40元，今雲林民眾在北港地區看見一輛卡車將高麗菜堆成一座小山於市場外圍路邊販售，一顆只要15元、一次買顆7顆100元，吸引民眾前往搶購。

今（3）日上午北港鎮傳統市場外圍公有停車場路旁，一輛貨車載滿高麗菜堆成的小山，菜農喊著一顆只要15元，吸引附近民眾爭相挑選，菜農表示，所販售高麗菜為初秋品種，纖維軟、口感較嫩，這些低價販售是因為品項差一些，但是味道甘甜與鮮度一樣有保證，昨日有大量買購買的客人說要做包子與包水餃用。不少人直呼便宜，一次抱著好幾顆結帳，現場買氣旺盛。

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▲菜農喊價1顆15元，吸引鄉親選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府農業處表示，今年二期作甘藍面積456.37公頃，較去年380.19公頃增加76.18公頃，如果今年氣候有繼續變冷的話，加上現在疫情趨緩，預估餐廳需求會變多，整體推估市場有需求，應是不會有供過於求的現象。

▲一名老伯仔細挑了3顆非常漂亮幾乎無蛀蟲的，直呼賺到了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

甘藍初秋於雲林西螺果菜場批發價每公斤上價24.5元、中價19.2元、下價10.7元、平均價18.7元與前一日未有漲幅，市況分析指出，東北季風逐漸減弱，北部氣溫漸回升，其他地區有零星短暫雨，球莖甘藍值產期到貨量增加，承銷需求減弱，價格稍跌。菜農樂觀表示，預估天氣轉涼餐廳銷量漸增菜價後勢看好。

▲菜農表示，所販售高麗菜為初秋品種，纖維軟、口感較嫩，這些低價販售是因為品項差一些，但是味道甘甜與鮮度一樣有保證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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