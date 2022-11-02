立委批幼教師生比逾40年未調整　教長：明年起循序調到1比12

▲立委要求改善幼兒園師生比，潘文忠表示將逐年調到1比12。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院為了解決少子化問題，致力擴大教保服務能量，也引發立委與民間團體關注，批評幼兒園師生比已經40多年未做調整，希望教育部進行檢討，教育部長潘文忠今（2日）明確表示，將從112學年度啟動，採取逐年、循序方式達成1比12目標，也會考量區域差異與公私立不同，分階段推動，並鼓勵多開「兩歲專班」，滿足家長需求。

立法院教委會今天審議教育部預算，立委相當關心少子化引發的相關教育議題，包括都會區公立幼兒園仍然不足，家長搶破頭，但有些縣市則有公幼招生不足，建議教育部制訂政策時要考量縣市差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委吳思瑤就提及，幼教師資及教保服務人員的人力補充與優化，是擴大教保服務能量的關鍵，但從108年到110年，取得教保服務人員資格數分別為4181人、4167人及4563人，實際每年就職人數大約2500人，就任率僅54%，教育部應該檢討師資培育和實質晉用落差原因。

參與提案連署的張廖萬堅也表示，取得教保服務人員資格人員的就任率約54%，可能是薪資、工作條件影響，導致培育與實質晉用落差，幼兒園師生比已經41年未做調整，教育部應該提出改善時程。

▲教育部長潘文忠表示，將逐年將幼兒園師生比調到1比12。（圖／記者許敏溶攝）

面對幼兒園師生比問題，潘文忠指出，將從112學年度啟動，會以逐年、循序方式，達到師生比1：12目標，，也會考量區域差異與公私立不同，分階段規劃數年推動，同時循序培育師資，不會一下子把量衝出來，以免各縣市搶教師，導致大量需求而產生教師大搬風。

至於兩歲專班部分，潘文忠表示，在需求量部分，有些區域公共幼兒園、準公共幼兒園數量比較大，就會鼓勵改為兩歲專班，滿足家長需求；教育部國教署長彭富源則表示，幼兒園師生比從1比15改善為1比12，目前政策研擬已來到收尾階段，教育部將廣泛徵詢教育團體與基層人員意見，瞭解幼兒園現況。