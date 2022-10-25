金手獎學生也受惠邊境解封！教長：可赴海外專業研習

▲111學年度五大類學生技藝競賽啟動，潘文忠等人與農業類執行學校師生合影。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少國際交流被迫中斷，包括獲得全國技藝競賽金手獎第一名及第二名學生，教育部獎勵可赴海外進行專業研習活動，也因疫情關係無法出國，教育部長潘文忠今（25日）宣布，隨著疫情趨緩，相信111學年度獲得全國技藝競賽獲獎金手指學生，將有機會順利出國，增廣學生國際視野。

為彰顯技職教育對人才培育及產學合作的推動成果，教育部將每年11月訂為「全國高級中等學校學生技藝競賽月」，教育部今天舉行記者會，宣布競賽月將於11月1日登場，潘文忠除代表接受產業機構捐贈的教學設備及資源，也對贊助競賽相關設備、防疫物資及獎助金的各領域產業機構頒發感謝狀，表達對產業持續支持技職教育的謝意，並期望創造產官學多贏局面，持續精進技職教育。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲111學年度五大類學生技藝競賽今天啟動，潘文忠表示，金手獎學生將可出國赴海外研習。（圖／教育部提供）

教育部指出，本屆競賽共有226所學校、2453名選手報名，角逐409座金手獎座及737座優勝獎座，而為強化本屆競賽意象、提升競賽質感及傳承競賽經驗，由教育部統一設計五大類學生技藝競賽會徽及會旗，分別為海事水產類「鯨－再生、方向」、家事類「熊－智慧、安穩」、農業類「牛－生命、活力」、工業類「鷹－精準、動向」及商業類「獅－熱情、洞見」，宣揚五大類學生技藝競賽精神。

▲111學年度五大類學生技藝競賽啟動，潘文忠現場體驗糖霜彩繪活動。（圖／教育部提供）

潘文忠在致詞時表示，每年的技藝競賽，是就讀技職教育孩子大展身手的舞台，教育部也持續採跨部會合作，逐年補足技職校院所需教學實習設備，經由競賽現場「選才」機制，參賽選手畢業前即獲取工作機會，彰顯人才培育的另一個契機，教育部從108年起，新增技藝競賽金手獎第一名及第二名學生赴海外專業研習活動，過去兩年因為疫情關係，得獎學生無法出國，隨著疫情趨緩，相信這屆獲獎學生將有機會順利出國，增廣學生國際視野。