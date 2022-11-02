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全教產批師生防疫規範不平等　教長回：24場域工作人員標準一致

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於全教產批評防疫新制是師生不對等對待，教育部長潘文忠表示，都是遵循指揮中心規定。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部昨（1日）公告11月7日起的校園防疫新措施，新制規定教師接種未滿三劑者仍要周周快篩，學生卻不用，全教產批評是對師生有不平等對待，教育部長潘文忠今（2日）表示，指揮中心針對學校、補習班、健身房等24個場域都有上述一致規範，工作或服務人員未放寬，並非只有針對教師，未來若有調整，教育部也會在第一時間一併做改變。

教育部昨日公布「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整防疫措施QA」，從11月7日起，學校得視場域性質（游泳池、室內各場館、餐廳、宿舍等）及活動需要，自行決定體溫量測等健康監測方式，不再強制規定「學生進校門須體溫監控」，全教產表示，新制讓許多基層老師有喘息機會，但新制卻規定教師接種未滿三劑者仍要周周快篩，學生卻不用，批評新制有擾民之嫌，且對師生有不平等對待。

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教育部長潘文忠今天到立法院教委會進行預算審查，會前接受媒體聯訪時，針對全教產批評教育部防疫新制，潘文忠說，目前校園防疫都是依循指揮中心規範，主要考量到目前已經步入正常生活與學習，對於相關防疫機制，教育部跟指揮中心對全民的規範與要求是一致，盡量朝一體的防疫規範與遵循。

潘文忠進一步表示，指揮中心針對學校、補習班、健身房等24個公共場所，傾向一致性規範，之前教育部和指揮中心有過討論，目前像是參加者的健身房，參與者已經做了調整，但是對工作人員與服務人員類型，還是有一致性規範，並不是針對某一個場域，也不是指有針對老師，而是要求所有工作人員，教育部會密切跟指揮中心保持聯繫，若疫情允許，指揮中心針對相關公共場所工作與服務人員有所調整防疫規範，教育部也會在第一時間一併做改變。

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