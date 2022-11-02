確診者隔離擬縮短5+0　教長：校園防疫跟進指揮中心決策

▲教育部長潘文忠表示，校園防疫將會跟進指揮中心決策，和縣市溝通後實施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣這波本土疫情已脫離高原期，指揮中心專家會議預計今（2日）針對確診者隔離天數是否從7天縮短為5天進行討論，教育部長潘文忠今天表示，新冠肺炎疫情已經走過最艱辛一段時間，整體防疫規範也走向正常，考量到學生受教權益及教職員工在工作上負荷，將會同步跟指揮中心決策一致，也就是以指揮中心整體討論後的共識與決定，再跟地方縣市政府做好溝通後實施。

開放國門後，國內防疫政策持續朝恢復正常生活方向進行，近期台灣疫情已脫離高原期，傳出研擬縮短確診者隔離時間，預計從7+0改為5+0，指揮中心專家會議預計今天針對確診者隔離天數是否從7天縮短為5天進行討論，外界也關心學校防疫措施是否也會跟進。

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教育部長潘文忠今天到立法院教委會進行預算審查，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問校園是否也會跟進「5+0」，潘文忠表示，對於防疫上相關規範逐步放寬，讓大家步入正常學習與生活，不管從入境的境外學生，或者本地學生與相關教職員工，教育部將以指揮中心整體討論後的共識與決定，再跟地方縣市政府做好溝通後實施。

潘文忠指出，新冠疫情經過兩三年之後，已經走過最艱辛的一段時間，整體防疫規範也走向正常，校園內要考量到學生受教權益與教職員工在工作上的負荷，教育部將會同步跟指揮中心的決策一致。





