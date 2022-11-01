五股防洪新戰力　成洲抽水站完工啟用

▲新北市長侯友宜今（1）日防汛視察表示，成洲抽水站將與洲子洋抽水站聯合操作，確保成洲地區之防洪安全。

圖、文／新北市政府水利局提供

為解決五股成洲地區長年積淹水問題，新北市政府水利局檢討該地區集水區內雨水下水道排水容量，於二重疏洪道3號閘門旁新建五股成洲抽水站。抽水量可達6cms（每秒6公噸），於110年5月12日開工，並於今年10月完工開始運作。

新北市長侯友宜今（1）日防汛視察時表示，近年五股區成洲及洲子洋地區，因市地重劃導致區域土地使用強度增加，逕流量隨之增大，且因地勢低平，雨水下水道水流緩慢，之前僅能依靠南側約1.5公里外洲子洋抽水站進行抽排水，遇豪大雨時，因現有排水系統水路過長無法即時排除洪水，容易造成積淹水。

▲▼為了不讓新北市五股區成洲及洲子洋地區淹水現象重演，新北市水利局於二重疏洪道3號閘門旁新建五股成洲抽水站。

侯友宜進一步說，為解決五股成洲及洲子洋問題，已先著手進行短中期方案，於108年2月完成五股成洲國小透水保水工程，操場下方設置500噸雨水貯留池，可有效滯延與消減洪峰，降低成洲地區積淹水之風險。現在成洲抽水站完成，將與洲子洋抽水站聯合操作，以往成洲地區雨水將由成洲抽水站抽排，超過抽水量之雨水，則由洲子洋抽水站抽排，確保成洲地區之防洪安全。

▲新北市長侯友宜（右4）近幾年協同水利局一起規劃守護新北市各地防汛安全。

水利局長宋德仁表示，近幾年水利局為改善五股地區積淹水問題，辦理成洲國小透保水、成洲抽水站興建工程、成泰路一段101、175號及成泰路一段98巷等排水改善工程，已有效解決五股積淹水問題。另目前新北市全市82座抽水站338組抽水機組，其中有139組為老舊抽水機組，從建置運轉迄今已逾二十年，部分機組經費市府正積極爭取中央補助，未來還有即將完工的新店區新建大鵬抽水站、施工中的土城區規劃擴建土城抽水站及設計中的貴子坑溪抽水站、塔寮坑抽水站及潭底溝抽水站，期藉由抽水生力軍的加入，讓防汛安全更加給力。