柯志恩苓雅掃街　民眾、里長自發舉牌支持

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩11/1偕同市議員黃紹庭、陳若翠及多位在地里長前往苓雅市場掃街拜票。（圖／柯智恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今(11/1)偕同市議員黃紹庭、陳若翠及多位在地里長前往苓雅市場掃街拜票，現場民眾熱烈歡迎，並有攤販手寫製作「柯市長高票當選」手牌，為柯志恩送上滿滿的祝福。

柯志恩首先前往鼓山亭參拜，在鼓山亭董主任委員、市議員黃紹庭、陳若翠及多位在地里長陪同下祈求保生大帝庇佑風調雨順、國泰民安，場面莊嚴肅穆。

隨後柯志恩前往市場掃街，沿途攤商熱烈歡迎，對柯志恩表達大力的支持，柯也逐一向支持者握手寒暄。對於支持者滿懷期待的眼神，柯志恩也一一回應，深怕錯過任何一位支持群眾。

針對媒體問及陳其邁市長近日選務行程滿檔更是影響到市政行程，甚至行程延遲了40分至一小時，但多數人選擇噤聲是否會覺得有雙標一事，柯志恩表示民進黨的雙標事件「族繁不及備載」，相對於之前韓市長的一舉一動都被放大解讀；陳市長的選務行程、行政工作也應該要用同一標準來衡量，柯志恩也表示雙標已經是民進黨的日常，一點都不覺得意外。

針對即將到來的辯論，柯志恩表示，目前是屬於公辦政見會的模式，雖然她很想有交叉詰問的環節，但陳市長並不想要接受挑戰，因此只能各自提出政見然後接受專家學者代表的提問。柯志恩表示可以比照台北市的方法，來場真正的「辯論」，但市長既然選擇了這樣做法，柯志恩也選擇尊重。