影／林楚茵踢爆：蔣萬安、謝國樑掃街擋救護車　喊完凍蒜才讓路

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，民進黨立委林楚茵公布一段影片及多張照片質疑，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，路旁民眾也已經高喊「讓讓」，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路，簡直是泯滅人性為了選舉選到沒良心。

▲蔣萬安與謝國樑前往安樂市場掃街拜票，卻被爆出擋救護車爭議。（圖／林楚茵提供，下圖同）

林楚茵批評，平常在路上看到救護車一定是盡可能的靠邊行，但是蔣萬安、謝國樑卻硬要從救護車前方過馬路，讓救護車等他們喊完口號才能過，難道選舉比救護重要？難道別人的命都不是命？蔣、謝還沒選上市長就如此視市民的生命健康如無物，這樣的人當上市長還得了。

對此，謝國樑競辦發言人余治明表示，整場活動都全程直播，團隊現場發現有救護車，第一時間馬上將隊伍引導到騎樓下，並由同仁詢問前方狀況；經與警方確認救護車仍在現場處理傷患、車輛尚未需要移動後，便儘速將隊伍引導越過救護車繞進內市場，避開救護車動線，直到救護車離開後，隊伍才步行回主幹道，繼續進行掃街拜會。

余治明酸說，民進黨基隆市長候選人蔡適應真是唯恐天下不亂帶頭造謠抹黑，捕風捉影憑空捏造的本事真是一流，「救護車停在那裡是在等病人，不是在等我們。救護人員也沒有鳴笛或按喇叭等告知動作。因此從頭到尾都沒有阻擋到救護車的問題」。