新北耶誕城交通引民怨！　侯友宜：拜託大家搭捷運前往

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記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜接受ETtoday《欣儀最政點》節目訪問，其中，主持人王欣儀問到，即將登場的新北歡樂耶誕城往往成為板橋人的夢魘，交通到底應該如何因應？侯友宜提到，歡樂耶誕城被譽為全球50大最受歡迎耶誕節活動，今年首次將「北極光」搬進新北耶誕城，但希望民眾要搭大眾運輸到場，配合市府規劃的交通動線，定能緩解塞車之苦。

新北歡樂耶誕城將於11/11開幕，侯友宜在節目上特別介紹，今年首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境活動主題則以迪士尼公司推出的線上串流媒體Disney+，以及迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR等六大品牌中的明星現身。

侯友宜說明，現場將有8座燈飾天橋，以「星際大戰」為設計概念，打造出「原力光廊」(位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上)，「銀河星廊」則融入民眾熟悉的經典電影元素。還有受兒童歡迎的「童趣嘉年華」、府中商圈的「白色派對」、歌迷最期待的「巨星耶誕演唱會」，及充滿異國氛圍的「德國耶誕市集」。

王欣儀問到，街訪民眾抱怨新北有待改善的就是交通，而板橋歡樂耶誕城周遭易有塞車噩夢，到底該如何因應？每一年的耶誕城主題都不一樣，屆時一定很多人，但他會派更多警力，維護安全和疏導交通，但也希望民眾要搭大眾運輸到場，配合市府規劃的交通動線，定能緩解塞車之苦。

至於街訪影片中，也有不少民眾好奇，汐東線到底何時可以建置完畢？侯友宜說明，汐止居民對捷運的期望，已經等了20年，再次呼籲中央儘速核定汐東線。串聯北北基桃的三環六線中，汐東線規劃早於中央主導106年才推動的基隆輕軌，並在109年四首長會議共識將基隆捷運與汐止到東湖段整合為中運量捷運同步推動，111年再宣佈優化路線，汐東捷運因受中央主導的基隆捷運影響延宕。

侯友宜說，為加速建設，目前已通過環境影響評估及綜合規劃交通部審查，爭取行政院核定中，新北市也已提前完成新社后橋捷運共構工程，並新闢同興路並預留捷運共構基礎、捷運路廊所經吉林街拓寬計畫道路變更，也已納入汐止都市計畫第三次通盤檢討案在內政部審議中，同時辦理捷運用地都市計畫變更草案座談會，基本設計作業進入期末階段，介面工程已施作，待中央通過後就能全面動工，新北市準備好了。

▲侯友宜接受ETtoday《欣儀最政點》節目訪問 。（圖／欣儀最政點）

