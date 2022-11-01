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趙少康籲國民黨「新竹棄林保高」　林耕仁發言人怒嗆：非常失望

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長「三腳督」選情白熱化，中廣與蓋洛普公司31日公布最新民調顯示，民進黨沈慧虹與民眾黨高虹安支持度皆為25.96%，國民黨林耕仁支持度則為14.04%暫居第三。中廣董事長趙少康31日表示，沈慧虹後勢看漲，國民黨必須考慮是否要讓沈慧虹當選或是穩住基本盤，此話遭外界解讀為「棄林保高」，引來林耕仁競總發言人徐維遠痛批「非常失望」，更質疑「若是1994年選市長的趙少康會做何感想？」

根據民調資料，民進黨沈慧虹與民眾黨高虹安支持度打成平手，而國民黨的林耕仁只拿到14.04%。其中，沈慧虹與上次比較，大幅增加7.74個百分點，高虹安則小跌0.05個百分點，被沈慧虹追上。至於林耕仁支持度，雖然有減少，但幅度不大，仍維持在14％左右，落後白綠兩陣營。

趙少康昨日透過臉書發文分析，高虹安、沈慧虹民調打成平手令人大吃一驚，上次尚未決定有32％，現在降到26％，看起來這6％原本不表態的人，開始轉向支持沈慧虹。另外，政黨傾向偏向國民黨的民眾，原本支持高虹安的只有15.63％，這次變成33.7%，整整多了一倍，代表藍營選票轉向高虹安。

趙少康強調，以目前趨勢來看，沈慧虹後勢看漲，國民黨必須開始考慮要不要讓沈慧虹當選，還是要穩住基本盤，這是政黨要做的政治考量。他補充，當初民進黨在台北為了不讓國民黨贏，所以禮讓柯文哲，「國民黨要不要保留這樣的彈性是各有利弊，要鞏固基本盤、或是終止民進黨連續執政，雖然是痛苦的抉擇，但國民黨必須做出考量。」

針對趙少康上述說法，林耕仁競總發言人徐維遠於貼文底下留言怒嗆，「趙大哥是我敬重的黨內和媒體前輩，但看到這一篇文章，讓我非常失望！」

徐維遠質疑，民主國家的政黨選舉，應該是政黨價值之間的公平競逐，什麼時候成為了拉下某一政黨而必須妥協的政治交換？他狠酸，「若當年黃大洲說，『為了防止陳水扁在台北執政，新黨必須做出考量』，當年的趙少康作何感想？回到當時1994台北市長選舉的時空背景，當時的趙少康，會不會否定今天的趙少康呢？」

1994年台北市直轄市長首度開放民選，由趙少康代表新黨角逐台北市長，對戰尋求連任的國民黨候選人黃大洲與民進黨立委陳水扁，形成「三腳督」局面，最後由陳水扁勝出，趙少康戰敗後淡出政壇投入媒體經營。

▲▼林耕仁競總發言人徐維遠在趙少康臉書發文下留言。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲林耕仁競總發言人徐維遠在趙少康臉書發文下留言。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

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