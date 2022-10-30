台灣戶政系統遭駭「20萬戶籍流出」　徐國勇：不是內政部流出去

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣戶政系統傳出遭駭客入侵，有網友在國外論壇BreachForums上販售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱手上有全台2300萬人民資料；對此，內政部長徐國勇30日受訪表示，這不是內政部外流出去的，因為格式不一樣，並提醒國人保護好個資，相關單位已開始進行調查。

根據媒體報導，調查局本月25日獲報後即展開追查，初步調查確認目前釋出的20萬筆集中在宜蘭地區，且資料都吻合，縣長林姿妙、民進黨立委陳歐珀等人個資都在其中。

徐國勇今天上午陪同民進黨台北市長候選人陳時中參香時受訪稱，有關昨天新聞提到說，有個資外洩這件事情，內政部已經送交檢調來做相關的調查和釐清，不過，從初步資料看起來，並不是內政部外流出去的，因為格式都不一樣，包括英文的全形、半形，以及資料的排列等。

徐國勇說，對於資料外洩必須嚴肅以對，因此該案已送交調查局和相關單位，來進行相關的調查及了解，若有進一步資訊會向外界說明，「各項個資一定要要保護好，包括像我們的畢業紀念冊，我們一些民間團體，譬如說獅子會、扶輪社、青商會、同濟會等等，有時候有一些通訊錄，這些通訊錄上面就會有電話」，譬如自己的電話，早期選舉時還會公布出生年月日，可能當時就被搜集了。

徐國勇指出，有些公眾人物很容易就會被抓出來，包括各個團體的通訊錄、畢業紀念冊裡面都有很多個資，包括地址、行動電話等都有，這部分都要小心；至於林姿妙的資料被流出，徐說，林選舉過非常多次，早期的選舉公報連出生年月日、地址、哪個區域都有，所以如果有心人從以前就開始搜集的話，早期都沒有遮蔽起來，例如他當過獅子會的總監，全國這麼多獅友都知道他住哪裡、他的行動電話，因為通訊錄都有，以後對於這部分要加強注意。

媒體追問，是否認為此事是國安危機？徐國勇說，任何一件事情，尤其在這個時候，都必須注意，治安不僅只攸關個人安全，社會、國家也都會有連帶關係，呼籲民眾保護好個資，不要隨便外洩，他也會請相關單位進行調查。