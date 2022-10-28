花敬群批「不讓蔡英文社宅達標」　柯文哲嗆：邏輯「Very poor」

▲柯文哲出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文2016年喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，針對社宅目標會不會跳票，內政部次長花敬群27日稱，台北市近2、3年幾乎停滯，市長柯文哲可能擔憂社宅數量促成蔡英文政見達標。對此，柯28日回應，台北市社宅蓋最多，按照花的講法，是「花敬群串同台灣所有縣市首長，一起讓小英的居住正義政策失敗」，直言花的邏輯「Very poor」。

柯文哲說，花敬群這個也是很好笑，台北市政府社會住宅全台灣蓋最多，「他說台北市怠惰要害小英政績不能達到，那不是只有台北市，全台灣都怠惰」。

柯文哲表示，每次這樣打文宣戰都不忍心一直戳破，「請不要寫規劃中，對我來講，我是台北市長，我只看兩件事，什麼時候開工、什麼時候完工，其他我不想聽」。

「到現在為止，花敬群自己指揮的中央的住都中心，請問到現在為止，你社會住宅開工幾戶？講。」柯文哲直言，按照花敬群的講法，正確說法是這樣，「花敬群串同台灣所有的縣市首長，一起讓小英的居住正義政策失敗」。

柯文哲說，台北市是全台灣蓋最多的，花敬群還說他讓小英的政策跳票，那其他的縣市首長豈不是也是？他自己也是，所以我每次講，住在玻璃屋裡面的人不要丟石頭，你往外丟，人家丟回來整個玻璃屋就垮掉。

「我也覺得很奇怪，聽說他也是大學當到副教授，那個邏輯，Very poor。」柯文哲說，要講這種話沒有想到人家丟回來怎麼辦？怎麼有這麼呆的人？想不到。