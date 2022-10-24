選舉賄選、妨害投票連坐罰逾1.6億元　國民黨154案1.26億最多

▲國民黨中央黨部。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會24日邀請中央選舉委員會進行業務報告。據統計，截至今年8月29日止，中選會依《公職人員選舉罷免法》政黨連坐裁罰條款，開罰中國國民黨、民主進步黨、親民黨等6個政黨。其中，國民黨共計被開罰154案，裁罰金額合計1億2621萬餘元，居國內政黨之最。

中選會主委李進勇今天到立院內政委員會進行業務報告，他表示，中選會自2012年4月3日起執行政黨連坐裁罰，按季將候選人資料電子檔及所涉罪名函請法務部將符合要件的確定判決案號函送中選會，據以檢索下載確定判決書後，再行轉知所屬選舉委員會辦理後續連坐裁罰事宜，迄2022年8月29日止，計裁罰194件。

根據中選會統計，相關案件包含對投票權人行賄罪（《公職人員選舉罷免法》第99條）145件、虛偽遷徙戶籍以妨害投票結果正確罪（《刑法》第146條第2項）46件、對具候選人資格者交付賄絡（《公職人員選舉罷免法》第97條）2件、妨害他人競選（《公職人員選舉罷免法》第98條）1件，合計194件。

在連坐政黨部分，國民黨154件、裁罰金額1億2621萬5千元；民進黨34件、裁罰金額2970萬元；親民黨3件、裁罰金額410萬元；大道慈悲濟世黨1件、裁罰金額50萬元；無黨團結聯盟1件、115萬元；台灣整復師聯盟工黨1件、50萬元；6個政黨合計裁罰1億6216萬5千元。