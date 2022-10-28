警政署「選前治安指揮所」揭牌　徐國勇宣示穩定選舉治安

▲徐國勇前往警政署替選舉制安維護工作聯合指揮所揭牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

內政部長徐國勇在28日下午時分，前往警政署宣示選前治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，主要宣示維護選舉治安的決心，九合一大選將於11月26日舉行，席次達1023席，候選人更是近2萬人，所以在警政署成立治安維護工作聯合指揮所，希望能維護選舉治安。

警政署今日下午1時30分在忠誠樓大門舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案之複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部徐國勇部長親自率同警政署黃明昭署長及全國各直轄市、縣(市)警察局局長，共同宣示維護選舉治安之決心。

「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案之複決案」訂於11月26日舉行投開票，其中九合一地方公職人員選舉應選總席次共有1萬1023席，參與競選之候選人近2萬人，競爭非常激烈。

徐國勇藉由此次揭牌活動，除宣示貫徹維護選舉治安決心外，並且在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為，期勉各警察機關做好「精準打擊選舉犯罪」、「全力維護選舉治安」、「強化防範不法干擾」、「關懷同仁鼓舞士氣」等4項工作重點，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大目標。

徐國勇表示，我國選舉制度的民主法治，向為國際社會所肯定，其中警察同仁的努力與付出，功不可沒，對於各警察機關全面動員，以及警察同仁犧牲陪伴家人時間，長時投入查賄制暴及選舉治安維護工作，特別表達感謝之意；更對黃署長所領導的警察團隊有信心，相信以黃署長及所屬警察團隊的精實專業能力，定能達成選舉順利、治安穩定之重責大任。