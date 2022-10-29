驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部「格式不同」：檢調調查中

▲台灣戶政系統驚傳遭駭客入侵，目前檢調單位已進行調查。（示意圖／資料照 ）



記者陳家祥／台北報導

台灣戶政系統驚傳遭駭客入侵！有網友在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶籍資料，並宣稱他手上有全台人民的資料。對此，內政部澄清，該論壇提供的個資資料，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩露，目前檢調單位已進行調查。

27日晚間一名ID名稱為「OKE」的網友，在論壇「breached.to」上兜售20萬筆台灣人民戶政資料，並聲稱該資料可以找到任何人的家人、教育紀錄等細節，並宣稱他手上握有全台2357萬2055人的戶籍資料。

針對戶政系統遭駭、導致民眾戶籍資料外流到國外論壇兜售一事，內政部嚴正澄清，經查證，該論壇提供的個資資料，內容格式與內政部戶役政資料差異甚大，相關資料並非從內政部戶政司全球資訊網洩漏，目前檢調單位已進行調查。

內政部提醒，近日類似案例增多，請民眾不要輕忽個人資料的保護，並請各企業團體在蒐集個人資料時，恪遵個人資料保護法相關規定，善盡保護之責。

內政部強調，戶役政資訊系統採內外網實體隔離架構，資料均妥善保存於內網中，並未流出，請民眾放心。

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