整排遺體畫面曝！10萬人湧梨泰院爆踩踏146死　人拉不出來倒滿地

이태원 압사 현장 영상 pic.twitter.com/q5Z40sw2p3 — mmmmm (@dddmmm1236) October 29, 2022

記者張靖榕／綜合報導

南韓首爾梨泰院周六（29日）萬聖節活動爆發嚴重踩踏意外，死傷人數加總將近300人，社群媒體上多段影片、照片流出，現場人潮擠壓堆疊，發生「人拉不出來」的恐怖慘況，滿地失去心跳民眾被CPR搶救，甚至可見整排大體蓋上藍布。在台出道的韓國藝人宋讚養深夜也在臉書分享最新資訊，難過表示是人生中最感衝擊的事故。

▲▼梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件，釀近150人死亡。（圖／翻攝推特）

梨泰院29日湧入近10萬人歡慶萬聖節，當地時間晚間10時15分左右陸續傳出多人傷亡事件，目前已知增至146死、150傷。推特多支影片廣傳，其中一段畫面顯示，人群向前擠壓撲倒，如骨牌一般毫無空隙地一個疊壓在一個身上，擁擠密度之高導致救難人員在人群最前端試著把人拉出來，卻怎麼也拉不動的恐怖景象，底下被壓住的人部分更是幾乎被吞沒看不見。

▼現場混亂，人們受到嚴重驚嚇。（圖／路透社）

충격주의)이태원 길거리에 덮어진 모포



저 사람들이 다 심정지된 상태고 병원에 가면 사망선고 받는 거임... pic.twitter.com/UXgN9UCPUS — 이것저것 소식들 (@feedforyou11) October 29, 2022

충격주의)현재 이태원 압사 사망자 발생했다는듯 pic.twitter.com/ExGTyJQQN9 — 이것저것 소식들 (@feedforyou11) October 29, 2022

梨泰院小巷多、斜坡多也是這次人群踩踏事件升級成歷史嚴重死傷事故的重要因素。宋讚養表示，大活動人擠人屬於正常事情，萬聖節活動又屬外國人最多的梨泰院最為熱鬧盛大，但去過南韓的人就知道，南韓斜坡非常多，「梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇。」

宋讚養表示，「在我短暫的人生中，這次梨泰院的事件應該是最讓我感到衝擊的事故了」，「一個繁華的首爾大街上竟然有100多人被活活壓死，真的到現在還是沒辦法接受。」

이태원 ㅇㅈㄹ 이여서

진짜 자리 금방 털고 삼각지로 왔음 pic.twitter.com/gcj65LY6Tb — 길거리랄나쓰땅그지대왕 (@jeonyonG_RALNAS) October 29, 2022

另一段影片顯示，消防、救護及救難人員趕抵現場時已是一片混亂，在其中一段發生嚴重推擠的巷子內，一名網友從大樓內向下拍攝，滿地都是失去呼吸心跳的民眾，救護人員紛紛為他們實施PCR，倒地的人動也不動。