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雲林風箏衝浪公開賽登場　比基尼辣妹「嗨on三條崙」　

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」於今、明（29、30）兩日在三條崙海域乘風上場，今日開幕副縣長謝淑亞特別感謝海洋委員會補助「2022年三條崙海洋觀光遊憩創生計畫」，共同合作推動「向海致敬」並創生三條崙，各地風箏衝浪好手拿造型浪板共同啟動象徵風箏上場，迎向好風。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，「2022雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」已辦理多場次「水上活動體驗」及「海洋永續-環境教育體驗活動」，透過帶狀活動深度學習風箏衝浪、風翼衝浪、SUP立槳等水上活動，持續推廣水上安全教育訓練，整合海洋運動與在地創生，藉由寓教於樂的遊程體驗方式，感受雲林濱海之美。

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
謝淑亞說，縣府團隊期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際，使更多國內外職業好手玩家有更豐沛充足的資源及發光發熱的舞台。

計畫處長李明岳表示，風箏衝浪競賽分為「繞標競速」及「跳高表演」兩項賽事，賽制採用KTA2010年公告之規則進行競賽，選手需有風箏衝浪完賽經驗，有來自印度、日本、越南等外籍選手前來三條崙參賽，更有風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人侯佳玲連續兩屆遠從澎湖慕風而來，國內外共計有70餘位選手參與在海面上「箏」奇鬥豔。

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李明岳補充說明，29、30日的活動內容相當豐富，29日有讓人熱血沸騰的「風箏衝浪競賽」；30日規劃3場次的風箏衝浪及風翼體驗，90分鐘的課程由專業教練帶領初學者進行水上活動體驗，從水域安全教育宣導、深度學習水上活動常識技巧到淺灘實際體驗。
 
29、30日兩日午後的舞台區還有女力好嗓音-安妮塔卡、金牌麥克風-古家齊、台版惠妮休士頓-Paula Lee、搖滾女聲-王以馨接連表演，帶給大家滿滿音樂正能量，周邊還有胖卡及在地攤位市集、氣墊樂園等親子活動，另入口意象直接將2D風箏衝浪場景圖搬到在濱海大樓外牆上，歡迎所有民眾們周末到雲林三條崙，賞風箏衝浪、逐沙追浪、看最美夕陽一起嗨on三條崙。

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府期望三條崙海域能一躍國際成為絕佳風箏衝浪據點，培育更多未來風箏衝浪的新秀，持續辦理賽事推展至國際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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