尾燈不亮警上前提醒關心　女車主一舉動遭識破...原來是通緝犯

▲ 警方以警政電腦M-POLICE查詢，發現這名女子就是37歲的毒品及詐欺通緝犯林女，在自知露出馬腳後啞口無言，警方依法將她送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所於日前深夜執行巡邏勤務，行經麥寮鄉仁德西路二段與許厝路口，發現一部自小客車後車燈不亮，橋頭派出所所長林鈺家、警員廖峻誠、許原彰立即上前提醒車主，並關懷深夜安危，卻發現女乘客神情有異，警員機警進一步盤查，發現她原來是通緝犯身份，立即帶回偵訊。

臺西警分局說明，警員將車輛攔下時，發現坐在乘客座的女子神情怪異，進行盤查時她更是緊張得雙手不停搓揉，一直低著頭不敢看警察，對於員警的詢問均答非所問，一下子說忘了、一下子又欺騙員警，說詞漏洞百出引人疑竇，警方以警政電腦M-POLICE查詢，發現這名女子就是37歲的毒品及詐欺通緝犯林女，在自知露出馬腳後啞口無言，警方依法將她送辦。

臺西警分局長黃念生肯定員警執勤認真，態度機警於攔查時發現異狀逮獲通緝犯，另外也提醒民眾，行駛車輛要注意相關照明是否故障，如有故障要趕快修復以免觸法受罰。

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