雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

▲雲林地檢署27日一天破獲3起賄選案，積極展現查賄決心，褒忠鄉張姓鄉代表候選人以醬油禮盒為對價，向多位選民交付賄賂請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。（圖／警方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離2022九合一地方公職人員選舉不到1個月時間，雲林地檢署及警、調、移民、政風所組成之選舉查察團隊，於昨（27）日一天內接連查獲3件賄選案件，東勢鄉林姓鄉代候選人疑現金買票遭羈押獲准；縣議員第五選區1位選民主動向候選人表明願為其買票、褒忠鄉張姓鄉代送醬油賄選，2人訊後交保候傳。

雲林地檢署說明，東勢鄉一名林姓鄉代候選人指示吳姓樁腳，於10月間以每票現金1000元對價，向選民交付賄賂並請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。雲林地檢署蔡少勳檢察官於26日對樁腳吳嫌聲羈押獲准後，經蒐集相關事證，於翌27日指揮偵辦，將林姓鄉代候選人拘提到案。

雲林地檢署表示，經訊問後，認為林姓鄉民代表候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲吳姓選民主動向候選人提出願賣票支持，涉犯投票行賄罪嫌。（圖／警方提供）

另於雲林雲林縣議員第五選區(四湖、東勢、臺西、麥寮)，則是有選民於10月間致電議員候選人稱願賣票支持，經蘇姓議員向其嚴詞拒絕。雲林地檢署接獲情資後，指揮警、調蒐證多日於昨(27)日約談吳姓選民，經檢察官訊問後認其涉犯刑法第143條之有投票權人要求賄絡罪嫌重大，諭知2萬元具保候傳。

而褒忠鄉1名張姓鄉代表候選人於10月間以價值200元醬油禮盒為對價，向多位選民交付賄賂請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。經黃薇潔檢察官指揮警、調多日蒐證，於昨(27)日約談張姓代表候選人及選民等4人到案說明，選民均自動繳回醬油禮盒。張姓鄉民代表候選人經檢察官訊問後，認其涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，諭知5萬元具保候傳。

雲林地檢署呼籲，買票、賣票均涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲ 東勢鄉林姓鄉代候選人經雲林地檢署檢察官訊問後，認為涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准。（（圖／警方提供）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選 1樁腳遭羈押禁見

►休旅車錯過交流道「螃蟹切」 大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

►西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高 惡臭瀰散500公尺

►雲林新增9處交通科技執法 鎖定超速等4違規...12／1起取締



